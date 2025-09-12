스포츠조선

“조재윤 목소리 끔찍” 中성우 조롱…‘폭군의 셰프’ 더빙 논란 속 글로벌 1위 행진

기사입력 2025-09-12 09:06


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'가 예상치 못한 논란에 휘말렸다.

극 중 중국어 대사를 소화한 배우들의 연기에 대해 한 중국 성우가 "내가 더빙했다"는 글을 올리면서 파문이 확산된 것이다.

문제가 된 장면은 지난 7일 방송된 5·6회. 명나라 황제의 총애를 받는 태감 우곤(김형묵)과 대령숙수 당백룡(조재윤)이 조선 음식을 비웃는 장면이었다.

두 배우는 중국어 대사를 직접 소화했고, 현지에서는 "발음이 표준어 같다"는 호평까지 나왔다.

그러나 이후 한 중국 성우가 "조재윤의 대사는 내가 더빙했다"며 "다른 배우들은 괜찮았지만 이 사람(조재윤)의 목소리는 끔찍했다. 녹음 당시 한국 PD도 웃음을 참지 못했다"는 글을 올려 조롱성 발언 논란이 불거졌다.

이 게시물은 삭제됐지만 현지 언론 보도를 통해 확산되면서 "배우 연기가 아니었다"는 반응이 퍼졌다.

반면 한국 시청자들은 "한국인이 중국어 못하는 게 당연한데 왜 조롱하냐", "중국 드라마도 더빙 쓰지 않느냐"며 불쾌감을 드러냈다.

일부는 "차라리 한국어로 설정했으면 자연스러웠을 것"이라는 의견도 냈다.


논란에도 불구하고 '폭군의 셰프'는 시청률과 화제성을 모두 잡았다. 6회는 수도권 평균 13.1%, 최고 15.1%를 기록했고, 넷플릭스 글로벌 톱 TV쇼(비영어) 2위에 오르며 3주 연속 톱10에 들었다.

전 세계 93개 지역에서 톱10, 그중 44개 지역에서 1위를 차지하는 등 글로벌 흥행세가 이어지고 있다. 미국에서도 최고 4위까지 오르며 올해 공개된 K드라마 중 두드러진 성과를 거뒀다.

narusi@sportschosun.com

