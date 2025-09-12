스포츠조선

김성은 부모, ♥정조국과 결혼 반대 고백 "15일 말 안 해, 달갑지 않았다"

기사입력 2025-09-12 09:15


김성은 부모, ♥정조국과 결혼 반대 고백 "15일 말 안 해, 달갑지 않…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 방송인 김성은의 부모님이 축구선수 출신 정조국과의 결혼을 반대했다고 밝혔다.

11일 김성은의 유튜브 채널 '햅삐 김성은'에서는 '전북 원정 갔다가 들은 충격 고백. 김성은 부모님이 결혼을 반대한 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김성은은 "내일 아빠 경기가 있어서 아이들도 학교도 안 가고 전주로 1박 2일 떠나려고 한다"며 전북 현대 코치로 있는 정조국을 보기 위해 전주로 간다고 밝혔다.

부모님도 데리고 함께 전주로 간 김성은. 사위의 축구 경기도 함께 보러 가는 장인장모님이지만 처음 두 사람의 결혼을 반대했다고.

김성은은 "엄마 아빠가 제가 교제하는 건 알았는데 제가 갑자기 어버이날 밥을 먹으면서 결혼하겠다고 했다. 엄마 아빠는 이게 무슨 얘기냐. 아빠가 운동선수다 보니까 '은퇴하고 뭐할 거냐' 이런 게 걱정이었다"고 밝혔다.

김성은의 어머니는 "축구선수라고 하니까 아무래도 평범하지가 않지 않냐. 그때도 부상당해있을 때였다"며 "별로 달갑지 않아서 만나지 말라고 했다. 그랬더니 나가서 장문의 편지를 써서 보냈다. 하여튼 15일 동안 말을 안 했다"고 떠올렸다.


김성은 부모, ♥정조국과 결혼 반대 고백 "15일 말 안 해, 달갑지 않…
김성은은 "편지를 썼는데 한번 데리고 오라 한 거다. 신랑한테 아빠가 '은퇴하고 뭐할 거냐' 물어봤다. 우리 신랑이 그때 말을 잘했다. 은퇴하고 교수가 된다는 식으로 얘기했다. 공부에 대한 생각이 있었나 보다. 지금도 지도자의 길을 걷지 않냐. 은퇴하고 나서도 축구 관련 일을 계속 하고 싶었나 보다"라며 "아빠한테 그런 식으로 되게 조리 있게 말을 잘했다. 어린 나이였는데. 26살이었으니까"라고 밝혔다.

사위 정조국의 첫인상에 대해 어머니는 "우리 집에 들어왔는데 진짜 깜짝 놀랐다. 우리 애들도 얼굴이 작은데 무슨 남자 얼굴이 요만하다. 비율이 너무 좋더라. 되게 선해 보이고 착하고 진실성은 있어 보이더라. 그래서 바로 교제를 허락했는데 데이트하다가 그해 결혼했다"고 밝혔다.


아버지는 "그때는 정조국이라는 이름을 잘 몰랐다. 자기들이 좋으면 해야지 어떡하냐. 그래서 허락한 거다"라며 "그 뒤부터는 사위가 뛰고 하니까 계속 축구장을 다녔다. 광주도 가고 제주도 가고 다 갔다"고 사위의 찐팬이 되었다고 밝혔다.

김성은은 "진짜 아빠는 안 간 곳이 없고 우리보다 스케줄 다 꿰고 있다. 우리 신랑 은퇴했을 때 제일 걱정되는 게 아빠였다. 주말마다 경기 보러가는 게 아빠의 취미이자 행복이었는데 그게 사라지니까. 진짜 우리는 추우나 더우나 맨날 경기장 갔다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, ♥아내 정체 직접 공개했다 "38살·LA출신 사업가? 사실 아냐"

2.

윤일상, 유승준에 손절 당할 각오 "연락 끊겨도..'병역 기피' 진짜 잘못"

3.

송일국, 판사 아내♥와 따로 산다 "삼둥이는 내가 홀로 돌봐 힘들어" ('각집부부')

4.

'유방암 투병' 이성미, 건강식 믿었는데 "독 먹고 있다" 충격

5.

[공식] 정동원 "만 16세 무면허 운전 반성…지인이 휴대폰 가져가 2억 달라 협박"

연예 많이본뉴스
1.

김종국, ♥아내 정체 직접 공개했다 "38살·LA출신 사업가? 사실 아냐"

2.

윤일상, 유승준에 손절 당할 각오 "연락 끊겨도..'병역 기피' 진짜 잘못"

3.

송일국, 판사 아내♥와 따로 산다 "삼둥이는 내가 홀로 돌봐 힘들어" ('각집부부')

4.

'유방암 투병' 이성미, 건강식 믿었는데 "독 먹고 있다" 충격

5.

[공식] 정동원 "만 16세 무면허 운전 반성…지인이 휴대폰 가져가 2억 달라 협박"

스포츠 많이본뉴스
1.

'PSG가 너무 밉다' 韓 차세대 에이스 이강인 어떻게 해야 되나...월드컵 앞두고 걱정태산

2.

여기도 손흥민, 저기도 SON HEUNG-MIN…몇 년간 지워지지 않을 '위대한 족적'

3.

"토트넘서 경질될 줄 알았어" '손흥민 첫 우승 합작' 포스테코글루의 충격 고백…노팅엄 첫 기자회견 "레비, 트로피 선물→보답 끝"

4.

"솔직히 초조하더라" 대기록은 무념무상 최정도 뒤흔든다…韓최다홈런의 남자, 또한번 'KBO 최초'에 이름 새겼다 [대구레코드]

5.

'225K인데 고작 10승?' 에이스가 안타까운 사령탑의 속내 "한가지 바람이 있다면…" [대구포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.