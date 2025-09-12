김성은 부모, ♥정조국과 결혼 반대 고백 "15일 말 안 해, 달갑지 않…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 방송인 김성은의 부모님이 축구선수 출신 정조국과의 결혼을 반대했다고 밝혔다.
부모님도 데리고 함께 전주로 간 김성은. 사위의 축구 경기도 함께 보러 가는 장인장모님이지만 처음 두 사람의 결혼을 반대했다고.
김성은은 "엄마 아빠가 제가 교제하는 건 알았는데 제가 갑자기 어버이날 밥을 먹으면서 결혼하겠다고 했다. 엄마 아빠는 이게 무슨 얘기냐. 아빠가 운동선수다 보니까 '은퇴하고 뭐할 거냐' 이런 게 걱정이었다"고 밝혔다.
|
사위 정조국의 첫인상에 대해 어머니는 "우리 집에 들어왔는데 진짜 깜짝 놀랐다. 우리 애들도 얼굴이 작은데 무슨 남자 얼굴이 요만하다. 비율이 너무 좋더라. 되게 선해 보이고 착하고 진실성은 있어 보이더라. 그래서 바로 교제를 허락했는데 데이트하다가 그해 결혼했다"고 밝혔다.
아버지는 "그때는 정조국이라는 이름을 잘 몰랐다. 자기들이 좋으면 해야지 어떡하냐. 그래서 허락한 거다"라며 "그 뒤부터는 사위가 뛰고 하니까 계속 축구장을 다녔다. 광주도 가고 제주도 가고 다 갔다"고 사위의 찐팬이 되었다고 밝혔다.
김성은은 "진짜 아빠는 안 간 곳이 없고 우리보다 스케줄 다 꿰고 있다. 우리 신랑 은퇴했을 때 제일 걱정되는 게 아빠였다. 주말마다 경기 보러가는 게 아빠의 취미이자 행복이었는데 그게 사라지니까. 진짜 우리는 추우나 더우나 맨날 경기장 갔다"고 밝혔다.
