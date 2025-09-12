17세 모범생子 살인범은 친모…앞집女와 짜고 7시간 폭행? 충격(그알)

|
[스포츠조선 고재완 기자] "아들이 숨을 안쉬어요."
상당히 오랜 시간 심각한 폭행이 이루어졌고, 날카롭고 단단한 도구가 쓰인 흔적도 아이의 몸에 그대로 남아 있었다. 누가 열일곱 살 아이에게 이토록 끔찍한 가혹행위를 한 걸까. 가해자의 정체는 경찰이 현장에 도착한 뒤 밝혀졌다. 놀랍게도, 아들을 살려달라고 애원했던 엄마 안 씨(가명)가 스스로 범행을 인정한 것이다.
전날 저녁 6시부터 새벽 1시경까지 집 안에서 벌어진 7시간의 학대. 친모는 아들의 팔과 다리를 결박하고 테이프로 입을 막은 채, 뜨거운 물을 붓거나 나무 막대기와 철제 옷걸이로 셀 수 없이 구타했다고 한다. 이혼 후 두 아이를 홀로 억척스럽게 키우며 유순했다는 그녀는, 어쩌다 자신이 낳은 아이에게 그토록 무자비한 폭행을 가한 걸까.
평소 거짓말을 하거나 친구들을 괴롭히는 등 여준 군의 행실이 불량해 평소에도 체벌이 이루어지는 걸 목격했다는 앞집 여성 홍 씨. 하지만 학교 선생님이나 친구들은, 여준 군이 공부도 잘하고 교우관계도 좋은 모범생이었다고 입을 모은다. 엄마에게도 늘 존댓말을 하고 효심 가득했다는 여준 군을, 홍 씨는 왜 부정적으로 묘사한 걸까.
제작진은 그날 엄마 안 씨와 앞집 여성 홍 씨가 나눈 충격적인 통화 음성과 대화 내역을 확보했다. 이날의 폭행을 이미 알고 있었고, 학대가 이루어졌던 때 안 씨의 집에도 들렀던 걸로 확인된 홍 씨. 엄마 안 씨의 폭행을 부추기는 듯한 그녀의 정체는 뭘까. 두 사람은 대체 무슨 관계이며, 이 처참한 비극에서 홍 씨는 어떤 역할을 했던 걸까.
