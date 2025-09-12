아빠 된 곽튜브, '10월 결혼' 앞두고 다이어트 대성공 "인생 최저 몸…

스포츠조선

아빠 된 곽튜브, '10월 결혼' 앞두고 다이어트 대성공 "인생 최저 몸무게"

최종수정 2025-09-12 10:42

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 여행 크리에이터 곽튜브가 결혼을 앞두고 다이어트에 성공한 근황을 공개했다.

11일 침착맨의 유튜브 채널에서는 '의식의 흐름대로 이어지는 파김치갱 단체 토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 곽튜브는 살이 쏙 빠진 모습으로 팬들을 놀라게 했다. 곽튜브가 등장하자마자 팬들은 "살 빠졌다"는 댓글을 달았고 곽튜브는 "살 빠졌다는 얘기가 너무 많다. 이태까지 최저 몸무게다"라고 말했다.

김풍 역시 "살을 너무 많이 빼니까 이 몸이랑 얼굴을 갖다가 그냥 끼워 맞춘 거 같다"고 놀랐고 침착맨은 "중학생이 됐다. 소영이 중학교 다니지 않냐. 요즘 교복이 이렇다"고 농담했다. 이에 곽튜브는 "작아진 게 아니라 옷을 잘못 샀다. XL를 샀는데 작더라. 아시아 핏인가 보다"라며 "침투부에서 춤출 때가 93kg였다. 그때는 '저 XX는 노력도 안 하고. 살 좀 빼라' 그래가지고 살 뺐더니 살 찐 게 좋다더라. 저도 왔다 갔다 한다"고 밝혔다.


곽튜브는 지난 7월 84kg 몸무게를 밝히며 위고비 없이 다이어트에 도전한다고 알린 바 있다. 이후 꾸준히 다이어트를 해온 곽튜브는 눈에 띌 만큼 체중 감량에 성공해 눈길을 모으고 있다.

한편, 곽튜브는 8일 자신의 유튜브 채널을 통해 결혼과 임신 소식을 동시에 알렸다. 곽튜브는 오래 전 만났던 5살 연하 연인과 재회하면서 결혼을 결심했다며 "내년 5월로 준비를 하고 있었다. 결혼식을 열렬히 잘 준비하다 보니까 더 큰 축복이 왔다. 제가 아빠가 됐다.그래서 세 명이 됐다"며 오는 10월로 결혼식을 앞당겼다고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

