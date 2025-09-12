옥주현, 소속사 불법 운영 직접 사과 "무지로 인한 불찰, 등록 기다리는…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 소속사 불법 운영에 대해 거듭 사과했다.
이어 "이번 일을 계기로 앞으로 관련 규정과 절차를 보다 철저히 준수하고, 더욱 성실하고 투명한 자세로 활동하겠다"며 "저를 믿고 지지해주신 모든 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과 드린다"고 사과했다.
지난 10일 옥주현이 과거 설립한 1인 기획사 타이틀롤과 현 소속사 TOI엔터테인먼트가 대중문화예술기획업으로 등록되어 있지 않은 채 운영되고 있는 것이 알려졌다. 대중문화예술산업발전법에 따르면 법인 또는 1인 이상 개인사업자로 활동하기 위해서는 반드시 대중문화예술기획업 등록을 마쳐야 한다. 등록 없이 운영할 경우 2년 이하 징역 또는 2,000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.
소속사 측은 "회사 설립 초기인 3년 전 등록을 준비하며 온라인 교육까지 이수했으나, 이후 행정 절차에서 누락이 발생한 것으로 파악된다. 현재 원인을 확인 중이며 즉시 보완 절차를 밟아 등록을 완료하겠다"고 밝혔다.
다음은 옥주현 공식입장 전문
안녕하세요, 옥주현입니다.
2022년 4월 경, 1인 기획사 설립 후 대중문화예술기획업등록을 진행하는 과정에서 당시 행정절차에 대한 무지로 인해 일부 절차의 누락이 발생하여 등록을 제때 완료하지 못한 불찰이 있었습니다.
이는 저의 미숙함에서 비롯된 일로, 어떠한 변명도 할 수 없는 부분입니다.
실수를 인지한 후 곧바로 보완절차를 밟아 2025년 9월 10일, 대중문화예술기획업 등록신청을 마쳤고, 현재 등록을 기다리고 있는 상태입니다.
이후 유사한 불상사가 발생하지 않도록 향후 모든 절차는 전문가의 도움을 받아 빈틈없이 처리하겠습니다.
이번 일을 계기로 앞으로 관련 규정과 절차를 보다 철저히 준수하고, 더욱 성실하고 투명한 자세로 활동하겠습니다.
저를 믿고 지지해주신 모든분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.