[전문] 지드래곤 측 "허위사실 유포·악의적 비방…어떤 선처·합의 없다" 강경 대응 천명

기사입력 2025-09-12 15:29


[전문] 지드래곤 측 "허위사실 유포·악의적 비방…어떤 선처·합의 없다"…
사진=지드래곤 개인계정

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 지드래곤이 권리 침해 행위에 대해 강경한 입장을 밝혔다.

지드래곤의 소속사 갤럭시코퍼레이션은 12일 "
당사는 팬 여러분들의 제보를 포함해, 별도로 지속적인 모니터링을 통해 아티스트에 대한 허위사실 유포, 악의적인 비방, 명예훼손 등의 게시물이 게재 및 유포되고 있는 상황을 확인하고, 지속적으로 수사 당국에 협조를 요청하며 대응해나가고 있다"며 "

현재 4대 로펌인 법무법인 율촌을 선임해, 현재 온라인 커뮤니티 및 SNS 등을 자세히 모니터링하며 관련 자료를 수집하고 있으며, 팬 여러분의 제보 또한 법적 대응의 중요한 근거 또한 적극적으로 활용하고 있다"고 전했다.

이어 "
당사는 아티스트의 실명뿐만 아니라 초성, 이니셜, 별명 등을 포함하여 아티스트가 연상되는 모든 불법행위의 표현에 대하여, 형사고소를 비롯해 가능한 모든 민/형사상 조치를 취하고 있으며, 어떠한 선처나 합의 없이 강경하게 대응해나갈 것"이라며 "확인되지 않은 내용의 루머를 생성하거나, 악의적인 글/영상 등을 게시하는 것은 명백한 불법행위다. 아티스트에 대한 무분별한 악성 게시글 작성 및 유포를 지양해 주시기 바라며, 정보통신망법 및 형법에 따라 법적 처벌 대상이 될 수 있음을 엄중히 경고한다"고 밝혔다.

다음은 갤럭시코퍼레이션 입장문.

안녕하세요. 갤럭시코퍼레이션입니다.

먼저, 당사 소속 아티스트 지드래곤(권지용)과 갤럭시코퍼레이션에 보내주시는 관심과 애정에 진심으로 감사드립니다.

아티스트 지드래곤을 향한 근거 없는 허위사실과 악의적인 게시글로 인한, 권리 침해 행위와 관련하여 법적 대응 진행 상황을 안내해 드립니다.

당사는 팬 여러분들의 제보를 포함해, 별도로 지속적인 모니터링을 통해 아티스트에 대한 허위사실 유포, 악의적인 비방, 명예훼손 등의 게시물이 게재 및 유포되고 있는 상황을 확인하고, 지속적으로 수사 당국에 협조를 요청하며 대응해나가고 있습니다.


현재 4대 로펌인 법무법인 율촌을 선임해, 현재 온라인 커뮤니티 및 SNS 등을 자세히 모니터링하며 관련 자료를 수집하고 있으며, 팬 여러분의 제보 또한 법적 대응의 중요한 근거 또한 적극적으로 활용하고 있습니다.

당사는 아티스트의 실명뿐만 아니라 초성, 이니셜, 별명 등을 포함하여 아티스트가 연상되는 모든 불법행위의 표현에 대하여, 형사고소를 비롯해 가능한 모든 민/형사상 조치를 취하고 있으며, 어떠한 선처나 합의 없이 강경하게 대응해나갈 것입니다.

확인되지 않은 내용의 루머를 생성하거나, 악의적인 글/영상 등을 게시하는 것은 명백한 불법행위입니다. 아티스트에 대한 무분별한 악성 게시글 작성 및 유포를 지양해 주시기 바라며, 정보통신망법 및 형법에 따라 법적 처벌 대상이 될 수 있음을 엄중히 경고합니다.

앞으로도 철저한 모니터링과 지속적인 대응을 통해 아티스트의 권익 보호를 위해 최선을 다하겠습니다. 항상 소속 아티스트를 향한 변함없는 사랑과 응원을 보내주시는 팬 여러분께 진심으로 감사드립니다.

고맙습니다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

1.

장성규, ♥아내 씀씀이 폭로…"원하는 만큼 써 했더니, 한달에 2천 만원 결제"

2.

‘미우새’ 차태현, 김종국 결혼 비하인드 공개…“짠돌이라 못할 줄 알았다” 폭로

3.

옥주현, 소속사 불법 운영 직접 사과 "무지로 인한 불찰, 등록 기다리는 중" [전문]

4.

홍석천, 20대男 사칭 피해 폭로 "내 이름 팔아 수천만원 사기...피해자 속출"

5.

이시영, '둘째 임신' 중 절친과 와인파티?…"무알콜 샹그리아" 논란 사전차단

1.

장성규, ♥아내 씀씀이 폭로…"원하는 만큼 써 했더니, 한달에 2천 만원 결제"

2.

‘미우새’ 차태현, 김종국 결혼 비하인드 공개…“짠돌이라 못할 줄 알았다” 폭로

3.

옥주현, 소속사 불법 운영 직접 사과 "무지로 인한 불찰, 등록 기다리는 중" [전문]

4.

홍석천, 20대男 사칭 피해 폭로 "내 이름 팔아 수천만원 사기...피해자 속출"

5.

이시영, '둘째 임신' 중 절친과 와인파티?…"무알콜 샹그리아" 논란 사전차단

1.

초반 리드가 더 무섭다. 11패중 7번이 역전패라니. 방심의 결과인가 '4:0→4:6 열패' 어느덧 한화와 3.5G차[SC 포커스]

2.

'가나초콜릿 50주년 맞이' 롯데자이언츠, 롯데웰푸드와 함께하는 '가나초콜릿 매치데이'

3.

'대통령의 기운이 홈런으로?' 트럼프와 악수하고 연타석 홈런, 애런 저지 361호, 디마지오와 타이

4.

유상철→김주성→김병지→데얀, 제2회 K리그 명예의 전당 헌액식, 16일 개최…김호 감독→정몽준 회장, 역사의 중심

5.

[인터뷰]웃어도 웃는 게 아냐! "손흥민, 韓 이어 LA서도 '또또또' 골 부탁해" 체룬돌로 감독의 간절한 바람…"특별히 바꿀 건 없다"면서도 선발은 '비밀'

