스포츠조선

'홍현희♥' 제이쓴, 코 수술 결심 "콧대 더 높으면 불편해도 얼굴 달라질 듯" ('홍쓴TV')

기사입력 2025-09-13 06:11


'홍현희♥' 제이쓴, 코 수술 결심 "콧대 더 높으면 불편해도 얼굴 달라…

[스포츠조선 조윤선 기자] 제이쓴이 코 수술 계획을 밝혔다.

12일 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'는 '40년간 잠을 안 잔 사람' 영상을 올렸다.

영상에서 제이쓴은 코골이 수면 검사를 위해 병원을 찾았다. 그는 "육아하고 나서부터인가 잠이 잘 안 온다. 잠들기까지 시간이 엄청 오래 걸린다. 그리고 방송하고 집에 가면 자야 하는데 텐션이 방방 떠 있는 느낌이다. 뇌가 깨어있는 느낌"이라며 "가장 충격적이었던 건 준범이가 '아빠, 어제 코 골았어'라고 한 거다. 그 이야기 듣고 이게 작지만은 않은 소리라고 느꼈다"고 털어놨다. 이어 "지난번에 (관상가가) 코 휘었다고 해서 코 휜 것 때문에 코를 고는 건가 싶었다. 근데 이게 수면에 얼마나 큰 영향을 줄까 싶기도 하다"고 말했다.

본격적인 검사에 앞서 상담을 받은 제이쓴은 "잠 깨는 시간이 1시간씩 걸린다. 잠이 안 깨고 몽롱하다"며 증상을 설명했다. 또한 "무호흡 증상도 있다. 얼마 전 관상가 선생님이 코뼈가 많이 휘었다고 했다"고 밝혔다. 이에 의사는 "겉으로 보면 이 정도 상태는 휘었다고 못 느끼는데 의사들이 보면 조금 휘었다는 느낌이 들 수 있는 코"라고 진단했다.

정밀 검사 결과, 의사는 "코가 휘었다. 숨 쉬는 구멍이 좁을 수밖에 없다"고 설명했다. 심지어 양쪽 코와 목까지 다 좁다는 말에 제이쓴은 "광대는 넓은데 다른 데는 왜 다 좁냐"며 너스레를 떨었다.


'홍현희♥' 제이쓴, 코 수술 결심 "콧대 더 높으면 불편해도 얼굴 달라…
이후 저녁 수면 검사를 앞두고 병원을 나서던 제이쓴은 곧바로 같은 건물의 성형외과로 찾아가 코 수술 상담을 받았다. 의사는 "수술로만 교정이 가능하다"며 "수술 시간은 1~2시간, 회복은 2주 정도면 된다"고 말했다. 이를 들은 제이쓴은 "괜찮다. 내가 콧볼 자르고 인중 축소하는 게 아니니까"라며 수술에 긍정적인 반응을 보였다.

또한 의사가 "모양 수술하지 않으면 빠르게 회복된다. 사실 (콧대는) 우리나라 사람 평균 이상이다. 좀 더 높일 수도 있다"고 말하자, 제이쓴은 "더 높이면 불편하지 않냐. 완전 얼굴이 달라질 거 같다"면서도 "(안을) 연다니까 괜히 사람 마음이 그렇다. 열었으니까 아깝지 않냐. 어차피 연 김에..."라며 콧대 올리기에 욕심을 드러냈다.

한편 제이쓴은 수면 검사 결과 무호흡 증상으로 1시간에 무려 37번이나 잠에서 깨는 것으로 나타나 충격을 받았다. 의사는 우선 양압기 사용을 권유했고, 제이쓴은 "생각보다 나쁘지 않다. 일단 양압기 써보고 시간 괜찮을 때 와서 수술해 보는 게 나을 거 같다"고 말했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

소방차 정원관 "이상원 배신에 멤버 교체..솔로 욕심 때문" ('원더풀라이프')

2.

정동원 ‘5억 협박범’ 정체 공개…"가해자는 서울 친구"

3.

김대호, 기안84도 놀란 광기..집 안에 모래 20박스 쏟아 로망 실현 ('나혼산')

4.

남보라, 김천 김밥축제 출전한다…"800줄 말던 13남매 장녀 '보라김밥' 공개"

5.

'이혼설' 슈·임효성, 日 메이드 카페 데이트…별거 중에도 ‘모에모에 ?’

연예 많이본뉴스
1.

소방차 정원관 "이상원 배신에 멤버 교체..솔로 욕심 때문" ('원더풀라이프')

2.

정동원 ‘5억 협박범’ 정체 공개…"가해자는 서울 친구"

3.

김대호, 기안84도 놀란 광기..집 안에 모래 20박스 쏟아 로망 실현 ('나혼산')

4.

남보라, 김천 김밥축제 출전한다…"800줄 말던 13남매 장녀 '보라김밥' 공개"

5.

'이혼설' 슈·임효성, 日 메이드 카페 데이트…별거 중에도 ‘모에모에 ?’

스포츠 많이본뉴스
1.

"맏언니가 해냈다" 강채영, 광주 양궁 세계선수권 개인전 金 쾌거…안산 동메달

2.

[오피셜]홍명보호 11월 A매치 첫 상대, 브라질 꺾은 '대이변' 볼리비아 확정…6년 만의 A매치

3.

한화 선두 추격 호재? '고춧가루 부대 에이스' 안나온다…"피로감이 있다"

4.

"휴식이 필요하다." 호부지의 간절한 바람. 하늘이 이뤄줄까. 비내리는 잠실에 방수포가 깔렸다[잠실 현장]

5.

염갈량, 호부지의 바람이 통했다. NC-LG전 6시37분 우천 취소 결정[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.