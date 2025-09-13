고우림 "♥김연아와 결혼 후 군입대, 3년간 신혼 기분..요즘 더 좋아졌…

스포츠조선

기사입력 2025-09-13 13:29


[스포츠조선닷컴 김수현기자] KBS '불후의 명곡' 포레스텔라 고우림이 고향 '불후의 명곡'에 돌아와 전역 신고에 나서며, '피겨 여왕' 김연아와 결혼 생활 근황을 전한다.

KBS2 '불후의 명곡'(연출 박형근 김형석 최승범/이하 '불후')은 14년 가까이 동시간 시청률 1위를 차지하고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오늘(13일) 방송되는 '불후의 명곡'은 '배우 이영애, 불후의 명작' 편으로, 배우 이영애가 30년 만의 KBS 예능 나들이에 나선다고 해 화제를 모으고 있다.

이날 고우림은 전역 후 '불후'에 돌아온 소감을 제대로 전한다. "5월 19일부로 전역을 명 받았다"라며 경례를 올린 고우림은 전역 후 첫 완전체 무대로 출연했던 '불후' 상반기 왕중왕전 축하무대를 회상한다.

해당 무대는 공개 직후 뜨거운 반응을 얻으며, 무려 공식 유튜브 조회수 도합 160만 뷰를 기록하는 등 국내외 팬들의 오랜 기다림을 입증한 바. 이에 고우림은 "정말 영광이었다. 그 무대로 제2의 포레스텔라 인생을 시작한 것 같다"라며 감사를 전한다.

그런가 하면, 고우림은 최근 김연아와의 결혼 생활에 대해서도 이야기해 관심을 모은다. 당시 결혼 이후 군 입대로 화제를 모았던 고우림은 "결혼 3년 차인데, 3년 동안 신혼 생활을 이어가는 기분"이라며 "오히려 좋다. 점차 쌓여가는 기분이 들어서 더 좋은 요즘이다"라고 미소 지어 모두의 부러움을 산다.


또한 고우림은 김연아가 '불후'의 애청자임을 언급하며 "특히 저희 나올 때는 꼭 본방사수한다"라고 전하더니, "오랜만의 경연인 만큼, (아내가) 자신감 있게 원래 하던 것처럼 하고 오라면서 편안하게 해줬다"라고 덧붙여 훈훈함을 더했다는 후문이다.

김연아는 2022년 5세 연하 고우림과 결혼했다. 이듬해 육군 군악대에서 군복무를 시작한 고우림은 지난 5월 전역했다.

한편, 이날 포레스텔라 조민규가 무대에 앞서 '대장금 키즈'를 자청하며 이영애의 장금이 연기 재연에 도전한다고 해 궁금증을 더한다. 그는 '장금이' 속 장금이가 미각을 잃어 놀라는 장면을 신들린 연기력으로 재연해 현장을 웃음바다로 만든다고. 이에 조민규는 이영애에 대한 존경심을 나타내며 "저희가 아름다운 곡을 들려드리고 싶다"라며 포레스텔라의 하모니로 완성될 양희은의 '꽃병'을 선보인다고 해, 다가올 이들의 환상적인 무대에 대한 기대감을 높인다.


한편, 이번 '배우 이영애, 불후의 명작' 편은 이영애의 작품부터 일상 이야기와 함께, 각 장르를 대표하는 홍경민, 차지연&김다현, 육중완밴드, 포레스텔라, W24, STAYC 등 여섯 팀이 출격해 이영애의 필모그래피 속 이야기가 담긴 노래들로 무대를 장식한다. 이처럼 유쾌한 이영애의 매력과 6팀의 아티스트들의 환상적인 무대를 볼 수 있는 '배우 이영애, 불후의 명작' 편은 오늘(13일) 시청자를 찾는다.

매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.

shyun@sportschosun.com

