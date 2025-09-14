이혜정 "남편, 유부녀와 바람나..내연녀 찾아가니 내게 '천박하다'고"(…

|
[스포츠조선 김소희 기자]요리연구가 이혜정이 과거 남편의 외도를 직접 목격했던 충격적인 경험을 털어놨다.
13일 방송된 MBN 예능프로그램 '속풀이쇼 동치미'(이하 '동치미')에는 노사연, 이혜정, 이순실, 김혜숙이 출연해 '기 세다고 놀리지 말아요'라는 주제로 솔직한 입담을 펼쳤다.
그는 "요리교실로 엄청 열심히할 때 병이 났었다. 그래서 남편이 '점심시간에 와서 주사 놔주고 갈게'하더라. 그래서 점심시간에 맞춰서 귀가하는데, 남편이 엘리베이터에서 내렸다. 근데 그 앞에 나보다 인물도 낫지도 않은 어떤 여자 한 명이 서 있더라"라고 회상했다.
이어 "내가 'XX아빠' 불렀는데, 그 여자가 도망갔다. 차라리 가만히 있었으면 '아닌가?'했을 거다. 동시에 남편도 같이 도망쳤다. 내가 너무 괘씸해서 남편을 쫓아가서 붙잡았다"고 말했다.
그는 "제 손이 달달 떨렸다. 순간 '이 사람 죽여 살려'했다. 왜냐면 얼마 전에도 남편 차 옆자리에 여자 있는 걸 목격했었다. 근데 남편이 부인과고 여자들을 상대해서 그런가보다 저 스스로를 가스라이팅을 했다"며 당시의 복잡한 심경을 털어놨다.
또한 "남편을 붙잡았을 때 진짜 그때는 후려갈겨도 시원치 않았다. 근데 거기가 동네고 제가 요리를 하는 사람이라 딱 놓으면서 '일찍 오세요' 하고 갔다"고 털어놨다.
남편은 자정이 되어서야 귀가했다. 이혜정은 "두 말도 안 하고 '어떡할 거야?'했다. 그랬더니 한다는 소리가 '지금은 그 여자를 사랑하고 있다'고 하더라. 그게 얼마나 잔인하냐"고 당시 큰 충격을 받았던 순간을 떠올렸다.
이후 그는 내연녀의 집까지 찾아가 직접 대면하기도 했다. 이혜정은 "그 여자도 가정이 있더라. 아주 잘 사는 집 아내더라. 제가 집에 들어가자 마자 '어떡할 거야?' 했다. 근데 그 여자가 자기는 선생님을 여학생이 국어선생님 바라보는 마음이라고 하더라. 그래서 제가 'X같은 소리 하고 있네'라고 했다. 그리고 그 여자한테 '네 남편 몇시에 오냐. 가정 잘 지키라고 이야기 좀 하라고 얘기하고 가야겠다'라고 했다. 그랬더니 '절대 안 가겠다'고 하더라"라고 말했다.
다리 꼬고 앉아서 저를 쳐다보더니 '그렇게 천박스럽게 해야돼?'하더라. 분노가 생기는 게 남편의 태도때문이었다"며 당시 받은 상처를 토로했다.
이어 "저는 두 말도 안 하고 '아 힘들다'하고 들어갔다. 그랬더니 남편이 '드센 여자는 어디서나 드세다. 집구석에서 새는 바가지가 밖에서도 샌다'라고 하더라. 그래서 내가 한 마디도 안 하고 바가지를 집어 던졌다"고 아찔했던 상황을 떠올렸다.
그로부터 2년이라는 시간이 흐르고 이혜정은 남편과 외도에 대해 다시 한 번 이야기 나눴그로부터 2년이 흐른 뒤, 이혜정은 남편과 당시 일을 다시 대화하게 됐다. 그는 "남편에게 '그때 왜 나한테 화를 냈냐'고 물었더니, '다가올 두려움이 너무 컸다'고 하더라. 내가 대구에서 돈을 벌어오고 아이들 공부시키던 시기라 부담이 컸다고 했다"며 "남편은 '그때 네가 나에게 죽을래 살래 물었으면 떠났을 텐데, 네가 울먹이며 단 한 마디, '힘들다'라고 했기에 미안함이 들었다'고 했다"고 말했다.
이혜정은 "일생의 딱 한 번 외도였다. 근데 너무 잘한 것 같다. 나는 이걸로 계속 우려 먹고 산다. 이거 안 했으면 우려먹을 것도 없었다"이라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
한편 이혜정은 1979년 3월 의사 고민환과 결혼해 슬하에 딸과 아들 두 자녀를 두고 있다.