전현무, 진심 고백 "결혼하고 싶은 사람 가까이에 있어" ('전참시')

[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 전현무가 결혼하고 싶은 사람이 가까이에 있다고 고백했다.
이에 최현우는 "누구나 걸릴 수 있고 안 걸릴 수 있다"며 "연예인들이 최면에 안 걸리는 이유 중 첫 번째는 최면에 걸리면 '내가 사실 이 여자랑 사귄 적 있는데 이야기하면 어떡하지'라는 게 있다. 근데 뇌가 자기방어 기제가 있어서 절대 그럴 일 없다. 문제 될 거 같으면 막는다"고 설명했다.
최면 상태에서 전현무는 평소 고민이 있었냐는 질문에 "나이"라고 답했다. 이어 구체적인 고민을 묻자 "결혼"이라며 무의식중 솔직한 속마음을 말했다. 최면에 걸린 화면 속 자신을 본 전현무는 "기억이 난 난다"며 놀라움을 감추지 못했다.
이어 전현무는 결혼하고 싶냐고 묻자 "네"라고 즉각 답하고, 마지막 연애 시기에 대해서는 "3년 전"이라고 말했다. 또한 주변에 결혼과 관련해서 특별히 마음에 가는 여성이 있냐는 질문에 "가까이에 있다"며, 3주 전에 소개팅한 사실까지 줄줄이 고백해 놀라움을 자아냈다.