[공식]세븐틴 우지, 오늘(15일) 육군 현역 입대…세 번째 군복무 멤버

기사입력 2025-09-15 08:14


[공식]세븐틴 우지, 오늘(15일) 육군 현역 입대…세 번째 군복무 멤버
우지. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 세븐틴(SEVENTEEN) 멤버 우지가 현역으로 국방의 의무를 이행한다.

우지는 15일 육군 훈련소에 입소해 일정 기간 기초군사훈련을 받은 뒤 육군 현역으로 복무한다.

앞서 소속사 15일 플레디스엔터테인먼트는 지난 7월 "훈련소 입소식은 다수의 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼, 현장 방문은 삼가주시길 당부드린다"며 "우지를 향한 배웅과 격려의 마음은 위버스를 통해 남겨주시길 부탁드린다"고 공지한 바 있다.

이어 "우지가 병역의무를 성실히 이행하고 더욱 건강한 모습으로 복귀할 수 있도록 캐럿 여러분의 변함없는 사랑과 응원 부탁드린다. 당사도 아티스트를 지속적으로 지원하는 데 노력을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

우지는 입대를 하루 앞둔 지난 14일 인천아시아드주경기장에서 열린 '세븐틴 월드 투어 [NEW_]' 공연에 무대에 오르지 않고 객석에서 지켜보며 멤버들과 팬들에게 작별 인사를 대신했다.

공연 후에는 팬 커뮤니티에 "제가 만든 음악에 웃는 멤버들이랑 캐럿들을 함께 밖에서 바라보는 건 오늘이 처음이었다. 그게 꽤 기뻤다. 들어가기 전에 힘 받고 들어간다. 건강히 다녀오겠다. 감사하다"라는 글을 남겼다.

우지는 세븐틴 멤버 중 세 번째 군 복무 주자가 됐다. 정한은 지난해 9월 입대해 대체복무 중이며, 원우 역시 지난 4월 입소해 대체복무를 하고 있다. 오는 16일에는 또 다른 멤버 호시가 현역으로 입대할 예정이다.

우지는 2015년 세븐틴으로 데뷔, '예쁘다', '아주 NICE', '울고 싶지 않아', 'HOT', '손오공' 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 특히 그룹의 프로듀서로서 세븐틴의 음악 색을 완성하는 데 중심 역할을 해왔다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

