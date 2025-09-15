[공식]세븐틴 우지, 오늘(15일) 육군 현역 입대…세 번째 군복무 멤버

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 세븐틴(SEVENTEEN) 멤버 우지가 현역으로 국방의 의무를 이행한다.
이어 "우지가 병역의무를 성실히 이행하고 더욱 건강한 모습으로 복귀할 수 있도록 캐럿 여러분의 변함없는 사랑과 응원 부탁드린다. 당사도 아티스트를 지속적으로 지원하는 데 노력을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.
우지는 입대를 하루 앞둔 지난 14일 인천아시아드주경기장에서 열린 '세븐틴 월드 투어 [NEW_]' 공연에 무대에 오르지 않고 객석에서 지켜보며 멤버들과 팬들에게 작별 인사를 대신했다.
우지는 세븐틴 멤버 중 세 번째 군 복무 주자가 됐다. 정한은 지난해 9월 입대해 대체복무 중이며, 원우 역시 지난 4월 입소해 대체복무를 하고 있다. 오는 16일에는 또 다른 멤버 호시가 현역으로 입대할 예정이다.
우지는 2015년 세븐틴으로 데뷔, '예쁘다', '아주 NICE', '울고 싶지 않아', 'HOT', '손오공' 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 특히 그룹의 프로듀서로서 세븐틴의 음악 색을 완성하는 데 중심 역할을 해왔다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com