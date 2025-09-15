박훈정 감독 신작 '슬픈 열대' 시체스영화제 경쟁부문 초청[공식]

|
[스포츠조선 조지영 기자] 누아르 액션 영화 '슬픈 열대'(박훈정 감독, 영화사 금월 제작)가 제58회 시체스국제판타스틱영화제 경쟁부문에 공식 초청됐다.
장르 영화 분야에서 세계적으로 손꼽히는 영화제로 자리매김한 시체스영화제에서 '슬픈 열대'는 스릴러·액션·블랙코미디 등 대중성이 큰 장르 영화들이 경쟁하는 오르비타 섹션에 공식 초청됐다. 전 세계 다양한 작품들이 국제 심사위원단의 심사를 거쳐 최고 작품상을 두고 경합하며, 최근 한국 영화로는 '베테랑2' '탈주' '밀수' '헌트' '군함도' 등이 이 섹션에 초청된 바 있다. 또한 박훈정 감독의 전작 '귀공자'와 '대호'도 같은 섹션에서 상영되어서 이번 초청에 더욱 의미가 크다.
'슬픈 열대'는 영화제 메인 상영관인 1380석 규모의 오디토리움에서 전 세계 최초로 상영될 예정이며 관객들에게 압도적 스케일과 강렬한 몰입감을 선사할 것으로 기대를 모은다.
'슬픈 열대'는 열대우림의 절대자로 군림하는 사부가 키워낸 킬러 조직 슬픈 열대 소속 아이들이 자신들의 존재를 뒤흔들 사건을 계기로 서로를 의심하며 피의 복수를 다짐하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 이신영, 박유림, 김명민 등이 출연했고 '신세계' '마녀' '낙원의 밤'의 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다. 내년 극장 개봉 예정.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com