이준호, 90년대 브릿지 헤어도 찰떡 소화..'태풍상사' X세대 레트로 열풍 이끈다

기사입력 2025-09-15 08:57


이준호, 90년대 브릿지 헤어도 찰떡 소화..'태풍상사' X세대 레트로 …

[스포츠조선 조지영 기자] tvN 새 토일드라마 '태풍상사' 이준호와 김민하가 X세대의 룩을 완벽히 소화하며 벌써부터 시청자들의 이목을 단단히 붙들고 있다.

tvN 새 토일드라마 '태풍상사'(장현 극본, 이나정·김동휘 연출)는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 '강태풍'의 고군분투 성장기를 그린다. 압구정을 휩쓴 그 시절 청춘 강태풍(이준호)과 브레인 경리 오미선(김민하)의 OOTD(Outfit Of The Day)는 시청자들의 관심을 사로잡는 또 다른 관전 포인트. 공개된 스틸컷의 두 사람은 1997년을 풍미한 X세대 패션을 자신만의 매력으로 소환하며 눈길을 끈다.

먼저 태풍은 자유분방하면서도 패기 넘치는 청춘의 면모를 다양한 스타일링으로 드러내고 있다. 블랙 레더 재킷과 여유로운 핏의 셔츠에 체인 장식을 매치해 '폼생폼사' 센스를 살리는가 하면, 광택이 있는 재킷과 블루 레이싱 점퍼로 트렌디하면서도 과감한 90년대 청춘 패션을 완벽히 표현했다. 여기에 브릿지 헤어까지 더해져 마치 그 시절 사람을 보고 있는 것만 같은 착각을 불러 일으킨다.

반면 미선의 스타일링은 당시 직장인 여성의 단정하면서도 따뜻한 매력을 고스란히 담아내고 있다. 플라워 자수로 포인트를 준 니트, 노르딕 패턴의 스웨터, 파란 꽈배기 가디건에 빨간 체크 스커트 조합 등으로 깔끔하면서도 저만의 분위기를 완성하며 '브레인 경리'의 캐릭터를 한눈에 보여준다. 단정한 생머리와 수수한 메이크업은 1997년의 리얼한 오피스룩의 정점이다.

그 시절을 살았던 세대에게는 짙은 향수를, 젊은 세대에게는 신선한 재미를 동시에 선사하는 두 사람의 다양한 OOTD에 첫 방송을 향한 기대가 더욱 높아지는 바. 제작진은 "이준호와 김민하가 소환한 다채로운 1997년 OOTD는 또 다른 보는 재미를 선사할 것"이라고 예고하며, "지금도 따라 입고 싶을 만큼 개성 넘치는 스타일링으로, 드라마 속 또 하나의 관전 포인트가 될 예정이니 첫 방송까지 많은 관심과 기대 부탁드린다"라고 전했다.

대한민국을 강타한 위기로 인해 세상이 끝난 것만 같았던 시기에도 자신의 자리를 지키며 삶을 멈추지 않았던 보통 사람들의 가슴 뜨거운 생존기를 통해 오늘 날 힘든 순간을 지나고 있는 누군가에게 따뜻한 위로와 용기를 선사할 tvN 새 토일드라마 '태풍상사'는 인기리에 방영중인 '폭군의 셰프' 후속으로 오는 10월 11일 토요일 밤 9시 20분에 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

