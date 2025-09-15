이준호, 90년대 브릿지 헤어도 찰떡 소화..'태풍상사' X세대 레트로 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] tvN 새 토일드라마 '태풍상사' 이준호와 김민하가 X세대의 룩을 완벽히 소화하며 벌써부터 시청자들의 이목을 단단히 붙들고 있다.
반면 미선의 스타일링은 당시 직장인 여성의 단정하면서도 따뜻한 매력을 고스란히 담아내고 있다. 플라워 자수로 포인트를 준 니트, 노르딕 패턴의 스웨터, 파란 꽈배기 가디건에 빨간 체크 스커트 조합 등으로 깔끔하면서도 저만의 분위기를 완성하며 '브레인 경리'의 캐릭터를 한눈에 보여준다. 단정한 생머리와 수수한 메이크업은 1997년의 리얼한 오피스룩의 정점이다.
그 시절을 살았던 세대에게는 짙은 향수를, 젊은 세대에게는 신선한 재미를 동시에 선사하는 두 사람의 다양한 OOTD에 첫 방송을 향한 기대가 더욱 높아지는 바. 제작진은 "이준호와 김민하가 소환한 다채로운 1997년 OOTD는 또 다른 보는 재미를 선사할 것"이라고 예고하며, "지금도 따라 입고 싶을 만큼 개성 넘치는 스타일링으로, 드라마 속 또 하나의 관전 포인트가 될 예정이니 첫 방송까지 많은 관심과 기대 부탁드린다"라고 전했다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com