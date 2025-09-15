OK저축은행 브리온, 프리미엄 체어 브랜드 '리버노보'와 공식 후원 계약…

|
'리그 오브 레전드' 프로게임단인 OK저축은행 브리온이 에코로보텍의 프리미엄 체어 브랜드 '리버노보(LiberNovo)'와 공식 후원 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.
리버노보-옴니는 글로벌 100억 펀딩 성공, iF디자인 어워드 및 레드닷 디자인 어워드 수상 등으로 디자인 혁신성을 인정받은 인체공학 의자로 사용자의 웰빙을 최우선으로 고려해 기술·건강·편안함을 결합한 스마트 인체공학 솔루션을 제공한다고 에코로보텍은 밝혔다. 자세 변화를 따라가며 시선의 흐름을 그대로 유지해 몰입감을 극대화하며, 장시간 집중이 필요한 e스포츠 선수들에게 최적화해 설계된 것이 특징이다.
리버노보-옴니를 국내에 선보인 에코로보텍은 DJI, 나르왈(Narwal) 로봇청소기, 잭커리(Jackery) 포터블 파워스테이션 등 글로벌 혁신 브랜드를 한국에 성공적으로 정착시키며 성장해 온 글로벌 혁신제품 전문 유통 플랫폼 기업으로, 이번 리버노보 브랜드 런칭과 OK저축은행 브리온 후원을 계기로 국내 프리미엄 체어 시장에서도 새로운 변화를 주도할 계획이라고 전했다.
OK저축은행 브리온 박정석 단장은 "이번 리버노보-옴니 후원을 통해 선수들이 최상의 컨디션에서 경기에 임할 수 있도록 최적화된 환경을 제공할 수 있어 기쁘다"라고 밝혔다. 에코로보텍 박양규 대표는 "OK저축은행 브리온과의 파트너십은 리버노보-옴니의 혁신성과 가치를 보여줄 중요한 계기가 될 것"이라며 "리버노보-옴니의 기술력이 선수들의 경기력으로 이어져 좋은 성과를 낼 수 있기를 기대한다"라고 말했다.