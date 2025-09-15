스포츠조선

OK저축은행 브리온, 프리미엄 체어 브랜드 '리버노보'와 공식 후원 계약 체결

기사입력 2025-09-15 10:37


OK저축은행 브리온, 프리미엄 체어 브랜드 '리버노보'와 공식 후원 계약…



'리그 오브 레전드' 프로게임단인 OK저축은행 브리온이 에코로보텍의 프리미엄 체어 브랜드 '리버노보(LiberNovo)'와 공식 후원 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 파트너십을 통해 브리온 선수단은 세계 최초 다이나믹 인체공학 의자인 '리버노보-옴니(Omni)'를 활용, 최적의 경기 환경을 지원받게 됐다.

리버노보-옴니는 글로벌 100억 펀딩 성공, iF디자인 어워드 및 레드닷 디자인 어워드 수상 등으로 디자인 혁신성을 인정받은 인체공학 의자로 사용자의 웰빙을 최우선으로 고려해 기술·건강·편안함을 결합한 스마트 인체공학 솔루션을 제공한다고 에코로보텍은 밝혔다. 자세 변화를 따라가며 시선의 흐름을 그대로 유지해 몰입감을 극대화하며, 장시간 집중이 필요한 e스포츠 선수들에게 최적화해 설계된 것이 특징이다.

리버노보-옴니를 국내에 선보인 에코로보텍은 DJI, 나르왈(Narwal) 로봇청소기, 잭커리(Jackery) 포터블 파워스테이션 등 글로벌 혁신 브랜드를 한국에 성공적으로 정착시키며 성장해 온 글로벌 혁신제품 전문 유통 플랫폼 기업으로, 이번 리버노보 브랜드 런칭과 OK저축은행 브리온 후원을 계기로 국내 프리미엄 체어 시장에서도 새로운 변화를 주도할 계획이라고 전했다.

OK저축은행 브리온 박정석 단장은 "이번 리버노보-옴니 후원을 통해 선수들이 최상의 컨디션에서 경기에 임할 수 있도록 최적화된 환경을 제공할 수 있어 기쁘다"라고 밝혔다. 에코로보텍 박양규 대표는 "OK저축은행 브리온과의 파트너십은 리버노보-옴니의 혁신성과 가치를 보여줄 중요한 계기가 될 것"이라며 "리버노보-옴니의 기술력이 선수들의 경기력으로 이어져 좋은 성과를 낼 수 있기를 기대한다"라고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 윤일상 '손절' 저격에 입 열었다 "뒤틀린 진실, 모든 오해 풀리길"[SC이슈]

2.

김종국, 이광수·김희철·탁재훈 다 빠진 하객명단…"헬스장 관장은 초대"[SC리뷰]

3.

'신세계 이혼' 고현정, '전남편 정용진 조카' 애니 공개응원…연예인 '끼' 동질감 느꼈나[SC이슈]

4.

'건강이상 활동중단' 박봄, '열애 공개거절' 이민호 재소환…팬들 우려[SC이슈]

5.

'윤형빈♥' 정경미, 학원 원장 됐다더니..60평 아파트 공개 "명품도 한가득"

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 윤일상 '손절' 저격에 입 열었다 "뒤틀린 진실, 모든 오해 풀리길"[SC이슈]

2.

김종국, 이광수·김희철·탁재훈 다 빠진 하객명단…"헬스장 관장은 초대"[SC리뷰]

3.

'신세계 이혼' 고현정, '전남편 정용진 조카' 애니 공개응원…연예인 '끼' 동질감 느꼈나[SC이슈]

4.

'건강이상 활동중단' 박봄, '열애 공개거절' 이민호 재소환…팬들 우려[SC이슈]

5.

'윤형빈♥' 정경미, 학원 원장 됐다더니..60평 아파트 공개 "명품도 한가득"

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보 감독님 저도 있어요! '韓 역대급 유망주 등장'...한국인 라리가 8호 김민수, 스페인 2부 에이스 등극 '2골 2도움'

2.

'LG만 잡는다고?' 6점 차 앞선 4회, 71구 던진 선발을 내렸다…고춧가루 경계령, 승리에 이토록 진심이다

3.

드디어 80승! LG, 우승 확률 95% 폭등! 14-0 KIA 융단폭격 → KIA 가을야구 탈락 위기

4.

맨체스터 유나이티드 박살, 박살, 초박살...맨시티에 0-3 대참사→아모림 진짜 위기 '14위 추락'

5.

‘손흥민 후계자’ 양민혁, 왜 영입했나, 어처구니없는 근황...1호 초대형 위기 ‘4G 0분 출장’

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.