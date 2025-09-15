'트론: 아레스' 그레타 리 "한국은 원래 최고였는데, 전 세계가 드디어…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 한국계 미국인 배우 그레타 리가 한국 문화가 전 세계적으로 뜨거운 관심을 받고 있는 점에 대해 소감을 전했다.
그레타 리가 15일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '트론: 아레스' 기자간담회에서 "한국은 이미 스스로 최고인 걸 알고 있었는데, 전 세계가 드디어 알아본 것 같다"라고 했다.
그는 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "캐릭터의 인간성, 사람 자체에 집중하려고 노력했다"며 "영화는 모두를 위한 것이어야 한다. 저의 본 모습과 비교하자면 이브 킴은 분석적이고 똑똑하지만 평범한 사람이다. 평범했던 한 사람이 비범한 상황에 놓이면서 초인의 힘을 발휘하는 과정을 그려내고 싶었다"고 전했다.
그레타 리는 20여 년간 브로드웨이와 TV 시리즈, 영화 등을 오가며 탄탄한 연기 입지를 쌓아왔다. TV시리즈 '더 모닝쇼'로 프라임타임 에미상 여우조연상 후보에 오르며 할리우드 내 입지를 굳혔다. 국내에는 영화 '패스트 라이브즈'로 얼굴을 알렸으며, 이 작품으로 골든 글로브 시상식, 크리틱스 초이스 등 주요 시상식에서 여우주연상 후보로 오르는 영광을 누렸다.
그레타 리는 "한국인들은 스스로 최고인 걸 알고 있었는데, 전 세계가 드디어 정신 차리고 알아보고 있다고 생각한다"며 "문화나 예술, 패션, 영화 등이 큰 사랑을 받을 때 너무나 기쁘고 제가 확신했던 것들이 인정받는 느낌이다. 배우로서도 그렇고 개인으로서도 그렇다"며 "이런 것들이 단지 시작에 불과하다고 생각해서 몹시 설렌다. 얼마나 세상이 더 대단한 것들을 알아볼지 기대된다"고 기쁨을 드러냈다.
