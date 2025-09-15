스포츠조선

홍진경, 이혼 간접 언급 '폭소'..조세호에 "♥아내가 끝사랑? 장담할 수 있냐"('도라이버')

기사입력 2025-09-15 16:28


홍진경, 이혼 간접 언급 '폭소'..조세호에 "♥아내가 끝사랑? 장담할 …

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 홍진경이 방송인 홍진경이 자신의 이혼을 간접 언급하며 웃음을 자아냈다.

14일 유튜브 채널 '스튜디오투쁠' 측은 " 큰 거 옵니다. 진짜 웃김 | 도라이버 시즌2 Ep.15-16"라는 제목으로 넷플릭스 '도라이버' 예고편을 공개했다.

예고편에서는 출연진들이 '토크의 신'이 되기 위해 다양한 검증을 받는 모습이 담겼다.

특히 홍진경은 한 팬과의 전화 연결을 통해 고민 상담에 나섰고, "나 자신을 사랑할 줄 알아야 한다"고 진심 어린 조언을 전했다.

이에 팬은 "이래서 진경 언니를 좋아하는 것 같아요. 모든 게 제 워너비예요"라고 고백했고, 홍진경은 감동한 듯 웃음을 지었다.


홍진경, 이혼 간접 언급 '폭소'..조세호에 "♥아내가 끝사랑? 장담할 …
그러자 장우영은 "혹시 그럼… 최근 이슈까지?"라며 홍진경의 이혼을 간접적으로 언급했고, 주우재 또한 "워너비도 범위가 있어야 한다"라고 덧붙여 주변을 웃음바다로 만들었다.

이후 진행된 '심층 면접' 코너에서는 멤버들이 면접자로 나서고, 면접관의 돌발 질문이 이어졌다.

면접관 주우재는 조세호에게 "지금 아내분, 첫사랑이세요?"라고 묻자, 조세호는 "끝사랑입니다"라고 재치 있게 답해 웃음을 자아냈다.


이를 듣던 홍진경은 "그걸 장담할 수 있냐"라고 돌직구를 날렸고, 놀란 김숙은 홍진경의 팔을 붙잡으며 당황한 표정을 지어 폭소를 유발했다.

해당 방송은 오는 21일 일요일 오후 5시 넷플리스 '도라이버'를 통해 공개된다.

한편 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있으나, 최근 결혼 22년 만에 이혼한 사실을 밝혔다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

58세 신승훈 “축가 100번, 내 결혼은 아직..母, 여전히 기대 중”

2.

이대호, 한달 용돈 400만원인데..♥아내 몰래 '결제 패스권' 사용 "너무 충격"(동상이몽2)

3.

김승우 ‘한끼합쇼’ 폐기 논란 후 첫 방송 등장…♥김남주와 떡볶이 먹방

4.

한예슬, 아이라인 문신 지우고 '20년 만 프로필'.."내년엔 활발히 활동할게요"

5.

이민정, ♥이병헌도 놀랄 새빨개진 얼굴 "키스신 흡입력 엄청나"

연예 많이본뉴스
1.

58세 신승훈 “축가 100번, 내 결혼은 아직..母, 여전히 기대 중”

2.

이대호, 한달 용돈 400만원인데..♥아내 몰래 '결제 패스권' 사용 "너무 충격"(동상이몽2)

3.

김승우 ‘한끼합쇼’ 폐기 논란 후 첫 방송 등장…♥김남주와 떡볶이 먹방

4.

한예슬, 아이라인 문신 지우고 '20년 만 프로필'.."내년엔 활발히 활동할게요"

5.

이민정, ♥이병헌도 놀랄 새빨개진 얼굴 "키스신 흡입력 엄청나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김하성은 매일 다르다, 정말 대단하다" 극찬 쏟아졌다…이적 안했으면 어쩔 뻔 했나

2.

이정후 빼더니 2연패! '니가 가라 가을야구' → 메츠 8연패인데 밥상 뒤엎는 SF

3.

'오늘은 억울해서 잠도 안오겠다' LAD 김혜성, 로버츠 감독 냉대 속 대주자 출전→삼진 오심까지 당했다. 이러다 PS엔트리 탈락?

4.

'英 BBC 인정' 벌써 손흥민은 잊었구나..."우리의 슈퍼스타" SON 흔적 삭제한 토트넘 'NEW 7번', 팬들도 감탄 폭발

5.

아무도 이럴 줄 몰랐다, '57골 65도움→2185억' 無존재감 유령 신세...리버풀 최악의 선수 등극

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.