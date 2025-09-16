'귀칼' 꺾은 박정민..아트버스터 '얼굴' 다시 흥행 1위 탈환[공식]

|
[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 영화 '얼굴'(연상호 감독, 와우포인트 제작)이 개봉 2주 차에 돌입하자마자 전체 박스오피스 1위를 탈환하며 흥행에 박차를 가하고 있다.
이는 '얼굴'에 대한 관객들의 반응이 점차 뜨거워지고 있음을 입증하는 것으로, 실제 '얼굴'은 완성도, 연기, 메시지 등 다양한 지점에서 호응을 얻으며 관람객들의 만족도를 확인할 수 있는 지표인 CGV 골든에그지수 94%를 기록하고 있다.
여기에 영화의 여운에 대한 높은 평가를 남기며, 벌써부터 N차 관람 인증 또한 이어지고 있어 본격적인 흥행 열풍에 박차를 가할 것으로 전망된다.
'얼굴'은 앞을 못 보지만 전각 분야의 장인으로 거듭난 남자와 그의 아들이 40년간 묻혀 있던 아내, 어머니의 죽음에 대한 미스터리를 파헤치는 이야기를 그린 작품이다. 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현 등이 출연했고 '부산행' '반도'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.
