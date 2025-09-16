스포츠조선

‘언더피프틴’ 서혜진, 미성년 출연자에 피소…“동남아 활동 강요”

기사입력 2025-09-16 09:02


‘언더피프틴’ 서혜진, 미성년 출연자에 피소…“동남아 활동 강요”
사진제공=크레아 스튜디오

[스포츠조선 박아람 기자] 아동 성 상품화 논란으로 방송이 무산된 오디션 프로그램 '언더피프틴'의 제작자 서혜진 대표가 프로그램 출연자들로부터 소송을 당했다. 방송 무산 이후 동남아시아 활동을 강요했다는 이유에서다.

스포츠경향의 16일 단독 보도에 따르면 '언더피프틴'의 최종 데뷔조로 선발된 미성년 출연자 A양과 B양은 서혜진 대표가 운영하는 크레아 엔터테인먼트를 상대로 서울서부지방법원에 전속계약 효력정지 가처분을 신청했다.

신청서에 따르면 방송이 좌절됐지만 오히려 서혜진 대표는 A양과 B양에게 "우리가 약속한 무엇이 안 지켜졌는지 말하라" 등 책임을 전가했고 하차 요구에 '대노'했으며 "쉽게 놔주지 않을 거다" 등의 말로 부당한 계약관계를 유지하려 했다.

또 "서혜진 대표 측이 국내 방송이 무산된 상황에서 장기간 해외 활동을 강요하며, 학습권을 침해하고 정서적 압박까지 가했다"고 주장했다.

'언더피프틴'은 만 15세 이하 소녀들을 대상으로 글로벌 오디션을 통해 K팝 아이돌을 발굴하는 콘셉트의 예능 프로그램이다. 그러나 티저 영상과 사진이 공개되자, 참가자들에게 과도한 화장과 성인 스타일을 요구했다는 비판이 쏟아졌고, 사회 각계에서 "미성년 성상품화"라는 강한 비판이 제기됐다.

이에 제작진은 긴급 기자회견을 열어 해명했지만 여론은 악화됐다.

결국 예정됐던 지난 3월 31일 MBN 첫 방송은 취소됐고, 이후 일본 방영 시도도 무산됐다. 하지만 서혜진 대표는 동남아시아 방송 추진 의사를 밝히며 출연자들에게 해외 활동 계획을 전달한 것으로 알려졌다.

법률대리인 노종언 변호사는 "이번 사안은 유엔아동권리협약이 명시한 '아동의 최선의 이익' 원칙을 심각하게 위반한 사례"라며 "상업적 이익을 위해 미성년자를 성적으로 소비한 정서적 학대"라고 강조했다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이영애, 北 김정일 '열혈팬' 소문에.."어떻게 이런일 있나 싶었다"(손석희의 질문들3)

2.

에일리, 아찔했던 '비행기 사고' 고백…♥최시훈 "아내 잃는 줄"

3.

손연재, '금융맨♥' 남편과 소비 두고 가정불화..."그냥 주문해버려"

4.

KCM, 12년간 ♥아내·두 딸 숨긴 이유=빚 "가족 채무 되는게 무서웠다" ('조선의 사랑꾼')[SC리뷰]

5.

윤정수♥원자현, 11월 결혼 전 '대위기'…"잔소리 많이 하니까 신물나" 정색

연예 많이본뉴스
1.

이영애, 北 김정일 '열혈팬' 소문에.."어떻게 이런일 있나 싶었다"(손석희의 질문들3)

2.

에일리, 아찔했던 '비행기 사고' 고백…♥최시훈 "아내 잃는 줄"

3.

손연재, '금융맨♥' 남편과 소비 두고 가정불화..."그냥 주문해버려"

4.

KCM, 12년간 ♥아내·두 딸 숨긴 이유=빚 "가족 채무 되는게 무서웠다" ('조선의 사랑꾼')[SC리뷰]

5.

윤정수♥원자현, 11월 결혼 전 '대위기'…"잔소리 많이 하니까 신물나" 정색

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜] '한국 최초 혼혈' 카스트로프 초대형 변수 발생... '강등권 추락' 감독 3경기 만에 전격 경질→입지 달라질까

2.

英 매체 대서특필! 손흥민 반의반도 못하고 '방출 임박'→최악의 공격력+승부차기 실축…"임대 이야기 나온다"

3.

"진심으로 사과드린다" 사상 초유의 사태에 결국 고개 숙였다…재발 방지 약속하나

4.

'케인 질투하겠다' 손흥민 찰칵 세리머니 따라한 부앙가, 꼭 안아준 SON…LA 손부듀오 케미 미쳤다

5.

LG 3G 차 추격! 자력 우승 기회는 있다…한화, '고춧가루' 간신히 피했다 키움 7-6 진땀 제압 [대전 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.