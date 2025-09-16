스포츠조선

풍자, 17kg 감량 후 반쪽 된 얼굴..과감한 패션까지

기사입력 2025-09-16 18:12


풍자, 17kg 감량 후 반쪽 된 얼굴..과감한 패션까지

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 방송인 풍자가 다이어트 성공 후 달라진 몸매를 뽐냈다.

풍자는 16일 캠핑을 떠난 근황을 공개했다.

사진 속 풍자는 텐트 앞에서 여유롭게 음료를 마시고 있는 모습. 짧은 반바지를 입은 풍자는 다이어트 성공 후 한층 늘씬해진 몸매를 자랑해 시선을 모은다.


풍자, 17kg 감량 후 반쪽 된 얼굴..과감한 패션까지
풍자는 최근 17kg 감량에 성공해 화제를 모았다. 특히 풍자는 비만치료제인 위고비와 삭센다의 도움으로 14kg을 감량했다고 밝혔으나 이후 부작용을 겪었다고 고백하기도 했다.

한편 풍자는 유튜브 채널 '풍자테레비'를 통해 일상을 공유 중이며, 웹예능 '또간집'을 통해 전국에 다양한 맛집을 소개하는 프로그램으로 대중과 활발히 소통하고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸, 10개월에 父 인기 넘은 '최연소 셀럽'...사진 요청→팬서비스 '척척'

2.

김대희, 미모의 딸 연세대 보낸 비결 "공부에는 철저히 무관심" ('조동아리')

3.

[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케일 커지고 초심 찾았다 (종합)

4.

김일우, 박선영 손 마사지에 당황…"대낮인데?"('신랑수업')

5.

[SC현장] "시청률 15% 목표"…'26년만 KBS 복귀' 이영애, '은수 좋은 날'로 구원투수될까(종합)

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸, 10개월에 父 인기 넘은 '최연소 셀럽'...사진 요청→팬서비스 '척척'

2.

김대희, 미모의 딸 연세대 보낸 비결 "공부에는 철저히 무관심" ('조동아리')

3.

[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케일 커지고 초심 찾았다 (종합)

4.

김일우, 박선영 손 마사지에 당황…"대낮인데?"('신랑수업')

5.

[SC현장] "시청률 15% 목표"…'26년만 KBS 복귀' 이영애, '은수 좋은 날'로 구원투수될까(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

이종범 빠진 그 자리에 2군감독이 일주일만. 이강철 감독의 승부수 "이번주에 호흡기 떼느냐 계속 붙이느냐..."[수원 현장]

2.

'이럴수가' KIA 에이스 투구 불가 선언, 한화전 5강 승부처인데…'대체선발-대체선발' 쉽지 않다[광주 현장]

3.

'쾅' 캡틴 되더니 사람 됐네! 거칠게 들이받은 동료에 웃음으로 화답…"공격적이란 건 편견"→영국 언론 자제 요망

4.

구본혁이 좌익수라니... 첫 외야수 선발출전. 비그친 수원 경기 할까[수원 현장]

5.

"라팍의 박병호, 상대팀 부담감 있다" 우타거포 목마른 박진만 감독, 박병호에게 거는 희망

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.