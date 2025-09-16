스포츠조선

이병헌 진짜 블러처리 됐다..♥이민정 유튜브 첫 출연서 '굴욕'

최종수정 2025-09-16 18:37

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 이병헌이 영화 '어쩔수가없다' 홍보를 위해 아내 이민정 유튜브에 출연했다.

16일 이민정의 유튜브에는 '드디어 찾아온 남편과 직장동료들. 베니스 영화제 현장 반응까지ㄷㄷ *어쩔수가없다 대박기원'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서는 영화 '어쩔수가없다' 박찬욱 감독, 배우 이병헌, 박희순이 출연해 이민정과 대화를 나누는 모습이 그려졌다.


특히 이병헌이 처음으로 아내의 유튜브 채널에 공식 출연해 눈길을 끌었다.

그러나 이병헌은 얼굴이 블러 처리 된 채 등장했다. 앞서 이민정이 유튜브 구독자 50만이 될 때까지 이병헌의 얼굴을 블러 처리하기로 공약 내걸었기 때문. 결국 이병헌은 블러 처리된 채 영화 '어쩔 수가 없다' 홍보에 나섰다.

이병헌의 등장에 이민정은 "왜 이렇게 멋있게 하고 왔느냐"고 물었다. 이에 이병헌은 "그래도 오늘 내가 어떻게 될지 모르니까, 나온다고 생각하고 하는 게 맞는 것 같다"고 끝까지 희망의 끈을 놓지 않아 웃음을 자아냈다.

