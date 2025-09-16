스포츠조선

케이윌, 교통사고 당시 정형돈 '영정사진' 장난..'마리텔' 코너 폐지

기사입력 2025-09-16 18:55


케이윌, 교통사고 당시 정형돈 '영정사진' 장난..'마리텔' 코너 폐지

케이윌, 교통사고 당시 정형돈 '영정사진' 장난..'마리텔' 코너 폐지

케이윌, 교통사고 당시 정형돈 '영정사진' 장난..'마리텔' 코너 폐지

케이윌, 교통사고 당시 정형돈 '영정사진' 장난..'마리텔' 코너 폐지

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 가수 케이윌이 과거 겪었던 교통사고 일화를 털어놓으며 놀라움을 안겼다.

16일 공개된 유튜브 채널 '만리장성규' 영상 '근데 브레이크가 어느 쪽이에요?'라는 제목의 영상이 업데이트 됐다.

이날 장성규는 우주소녀 멤버 다영의 운전연수를 케이윌과 함께 해주는 모습이 공개됐다.

연수 중 장성규는 "케이윌 형은 사고 난 적 한 번도 없냐"라고 물었고, 케이윌은 "나 많다. 스케줄 차량 사고는 몇 번 있었다. 네가 아는 그때가 제일 큰 사고였다"고 회상했다.

케이윌은 당시 상황에 대해 "지금 내 매니저 친구가 마술학과 출신이었다. 그래서 당시 너랑 정형돈 형이 하던 '마리텔'에 매니저 특집 편에 섭외가 됐었다. 그래서 갔다오라고 한 다음 행사를 위해 지방으로 내려가던 중 비가 많이 내렸다. 위험하다 싶었는데, 고속도로에서 갑자기 차량이 '팡' 하며 돌았다"며 긴박했던 순간을 떠올렸다.

이어 "당시 기사가 났는데 '마리텔'이 생방송이다 보니 실시간이었다. 그때 매니저가 MC들과 대결에서 지면 연예인 얼굴에 먹칠을 했다는 벌칙이 있었고, 정형돈이 사진에 검은 줄을 긋는 장면이 나갔는데, 그게 마치 영정사진처럼 만들어졌다. 이어 사고 소식이 퍼졌다"며 씁쓸한 미소를 지었다.

장성규는 "교통사고가 났는데 영정사진을 만드니까"라며 "두고두고 죄송했다"라며 당시 상황을 덧붙였다.

케이윌은 "그날 이후 한동안 죄송한 마음이 컸다. 지금은 웃으며 얘기할 수 있지만 당시에는 정말 놀라운 순간이었다"고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸, 10개월에 父 인기 넘은 '최연소 셀럽'...사진 요청→팬서비스 '척척'

2.

김대희, 미모의 딸 연세대 보낸 비결 "공부에는 철저히 무관심" ('조동아리')

3.

[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케일 커지고 초심 찾았다 (종합)

4.

김일우, 박선영 손 마사지에 당황…"대낮인데?"('신랑수업')

5.

[SC현장] "시청률 15% 목표"…'26년만 KBS 복귀' 이영애, '은수 좋은 날'로 구원투수될까(종합)

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸, 10개월에 父 인기 넘은 '최연소 셀럽'...사진 요청→팬서비스 '척척'

2.

김대희, 미모의 딸 연세대 보낸 비결 "공부에는 철저히 무관심" ('조동아리')

3.

[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케일 커지고 초심 찾았다 (종합)

4.

김일우, 박선영 손 마사지에 당황…"대낮인데?"('신랑수업')

5.

[SC현장] "시청률 15% 목표"…'26년만 KBS 복귀' 이영애, '은수 좋은 날'로 구원투수될까(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

이종범 빠진 그 자리에 2군감독이 일주일만. 이강철 감독의 승부수 "이번주에 호흡기 떼느냐 계속 붙이느냐..."[수원 현장]

2.

'이럴수가' KIA 에이스 투구 불가 선언, 한화전 5강 승부처인데…'대체선발-대체선발' 쉽지 않다[광주 현장]

3.

'쾅' 캡틴 되더니 사람 됐네! 거칠게 들이받은 동료에 웃음으로 화답…"공격적이란 건 편견"→영국 언론 자제 요망

4.

구본혁이 좌익수라니... 첫 외야수 선발출전. 비그친 수원 경기 할까[수원 현장]

5.

"라팍의 박병호, 상대팀 부담감 있다" 우타거포 목마른 박진만 감독, 박병호에게 거는 희망

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.