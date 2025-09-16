케이윌, 교통사고 당시 정형돈 '영정사진' 장난..'마리텔' 코너 폐지

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 가수 케이윌이 과거 겪었던 교통사고 일화를 털어놓으며 놀라움을 안겼다.
연수 중 장성규는 "케이윌 형은 사고 난 적 한 번도 없냐"라고 물었고, 케이윌은 "나 많다. 스케줄 차량 사고는 몇 번 있었다. 네가 아는 그때가 제일 큰 사고였다"고 회상했다.
케이윌은 당시 상황에 대해 "지금 내 매니저 친구가 마술학과 출신이었다. 그래서 당시 너랑 정형돈 형이 하던 '마리텔'에 매니저 특집 편에 섭외가 됐었다. 그래서 갔다오라고 한 다음 행사를 위해 지방으로 내려가던 중 비가 많이 내렸다. 위험하다 싶었는데, 고속도로에서 갑자기 차량이 '팡' 하며 돌았다"며 긴박했던 순간을 떠올렸다.
장성규는 "교통사고가 났는데 영정사진을 만드니까"라며 "두고두고 죄송했다"라며 당시 상황을 덧붙였다.
케이윌은 "그날 이후 한동안 죄송한 마음이 컸다. 지금은 웃으며 얘기할 수 있지만 당시에는 정말 놀라운 순간이었다"고 덧붙였다.
