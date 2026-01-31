'해병대 전역' 그리, 父 김구라에 큰절…조혜련도 오열 "아들 잘 키웠다" ('라스')
[스포츠조선 이우주 기자] 래퍼 그리가 해병대 전역 직후 '라스'로 초고속 복귀한다.
30일 MBC 예능프로그램 '라디오스타' 측은 김원준, 조혜련, 한해, 그리의 출연 예고를 공개했다.
녹화날 전역을 한 그리는 군복을 입은 채 그대로 녹화장에 등장했다. 해병대 전역한지 4시간 만이라고. 그리는 "군복무를 마치고 사랑하는 부모님의 품으로 돌아가라는 명 받았습니다. 이에 신고합니다. 필승"이라며 아빠 김구라 앞에서 당차게 전역신고를 했다.
이에 김구라는 뭉클한 듯 흐뭇한 표정으로 그리를 바라봤고, 지켜보던 조혜련은 오열했다. 김구라가 "내가 울어야지 네가 왜 우냐"고 황당해하는 사이 그리는 "아버지 사랑합니다"라며 큰절을 해 감동을 더했다.
하지만 감동의 부자 상봉도 잠시, 두 사람은 그새 티격태격하는 사이로 돌아왔다. 그리는 "방위랑 현역이랑 생각이 다르다"고 방위 출신인 김구라를 저격해 웃음을 안겼다. 이에 김구라는 "정신상태가 썩어먹었구나"라고 일침을 날렸지만 그리는 "오늘 이후로 엮이지 않겠다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.
그런가하면 김원준은 "내적 조카 느낌"이라며 그리의 전역을 축하, 용돈까지 챙겨줘 훈훈함을 안겼다.
전역 직후 예능에 복귀한 그리는 "한번 해병은 영원한 해병"이라며 턱걸이로 남성미를 뽐냈고, 조혜련은 "구라야, 아들 잘 키웠다"며 흐뭇해했다.
한편,지난해 7월 입대, 해병대 2사단 포병여단에서 현역으로 복무를 한 그리는 지난 28일 전역했다. 그리, 조혜련, 김원준, 한해가 출연하는 MBC '라디오스타'는 오는 2월 4일 방송된다.
