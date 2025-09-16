스포츠조선

이병헌, ♥이민정 성격 작심 폭로 "화내면 가족 다 피투성이"

기사입력 2025-09-16 19:14


이병헌, ♥이민정 성격 작심 폭로 "화내면 가족 다 피투성이"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 이병헌이 이민정의 가정에서의 모습에 대해 폭로했다.

16일 이민정의 유튜브에는 '드디어 찾아온 남편과 직장동료들. 베니스 영화제 현장 반응까지ㄷㄷ *어쩔수가없다 대박기원'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서는 영화 '어쩔수가없다' 박찬욱 감독, 배우 이병헌, 박희순이 출연해 이민정과 대화를 나누는 모습이 그려졌다.


이병헌, ♥이민정 성격 작심 폭로 "화내면 가족 다 피투성이"
이날 이병헌이 처음으로 아내의 유튜브 채널에 공식 출연해 눈길을 끌었다.

그러나 이병헌은 얼굴이 블러 처리 된 채 등장했다. 앞서 이민정이 유튜브 구독자 50만이 될 때까지 이병헌의 얼굴을 블러 처리하기로 공약 내걸었기 때문. 결국 이병헌은 블러 처리된 채 영화 '어쩔 수가 없다' 홍보에 나섰다.

이민정과 배우들은 다양한 이야기를 나눴고, 박휘순은 이민정에게 "가끔 유튜브 보면 성격 나오긴 하더라"라고 말했다. 이에 이민정은 "저는 되게 단순한 성격이어서 좋다. 저는 화가 나면 딱 화를 내고 끝낸다. 생각보다 내가 세게 화를 냈다고 생각하면 가족들에게 쿨하게 사과한다"고 밝혔다.


이병헌, ♥이민정 성격 작심 폭로 "화내면 가족 다 피투성이"
그러자 이병헌은 "문제는 화를 냈을 때 이미 다 피투성이가 돼있다. 나도 아들도 다 죽어있다. 그 다음에 깨끗하게 괜찮아지면 뭐하느냐. 이미 다 피투성이가 돼있는데"라고 이민정에 대해 폭로해 웃음을 자아냈다.

또한 영상 말미에는 이민정이 제82회 베니스 국제영화제에 참석한 이병헌 내조를 위해 베니스로 함께 출국한 모습이 담겼다. 이병헌과 함께 행사에 참석한 이민정은 특히 곱게 개량한복을 입고 한국의 아름다움을 전 세계에 알려 눈길을 끌었다.


영화 '어쩔수가없다'는 영화제 메인 상영관인 살라 그란데 극장에서 월드 프리미어 상영됐다. 크레딧이 올라가자 관객들은 9분간 기립 박수를 보냈고, 박찬욱 감독과 이병헌을 비롯한 배우들은 손을 맞잡고 인사하며 화답했다. 이민정 역시 환한 얼굴로 박수를 톡톡히 남편 내조를 하는 모습으로 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸, 10개월에 父 인기 넘은 '최연소 셀럽'...사진 요청→팬서비스 '척척'

2.

김대희, 미모의 딸 연세대 보낸 비결 "공부에는 철저히 무관심" ('조동아리')

3.

[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케일 커지고 초심 찾았다 (종합)

4.

김일우, 박선영 손 마사지에 당황…"대낮인데?"('신랑수업')

5.

[SC현장] "시청률 15% 목표"…'26년만 KBS 복귀' 이영애, '은수 좋은 날'로 구원투수될까(종합)

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸, 10개월에 父 인기 넘은 '최연소 셀럽'...사진 요청→팬서비스 '척척'

2.

김대희, 미모의 딸 연세대 보낸 비결 "공부에는 철저히 무관심" ('조동아리')

3.

[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케일 커지고 초심 찾았다 (종합)

4.

김일우, 박선영 손 마사지에 당황…"대낮인데?"('신랑수업')

5.

[SC현장] "시청률 15% 목표"…'26년만 KBS 복귀' 이영애, '은수 좋은 날'로 구원투수될까(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

이종범 빠진 그 자리에 2군감독이 일주일만. 이강철 감독의 승부수 "이번주에 호흡기 떼느냐 계속 붙이느냐..."[수원 현장]

2.

'이럴수가' KIA 에이스 투구 불가 선언, 한화전 5강 승부처인데…'대체선발-대체선발' 쉽지 않다[광주 현장]

3.

'쾅' 캡틴 되더니 사람 됐네! 거칠게 들이받은 동료에 웃음으로 화답…"공격적이란 건 편견"→영국 언론 자제 요망

4.

구본혁이 좌익수라니... 첫 외야수 선발출전. 비그친 수원 경기 할까[수원 현장]

5.

"라팍의 박병호, 상대팀 부담감 있다" 우타거포 목마른 박진만 감독, 박병호에게 거는 희망

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.