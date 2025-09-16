이병헌, ♥이민정 성격 작심 폭로 "화내면 가족 다 피투성이"

|
[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 이병헌이 이민정의 가정에서의 모습에 대해 폭로했다.
그러나 이병헌은 얼굴이 블러 처리 된 채 등장했다. 앞서 이민정이 유튜브 구독자 50만이 될 때까지 이병헌의 얼굴을 블러 처리하기로 공약 내걸었기 때문. 결국 이병헌은 블러 처리된 채 영화 '어쩔 수가 없다' 홍보에 나섰다.
또한 영상 말미에는 이민정이 제82회 베니스 국제영화제에 참석한 이병헌 내조를 위해 베니스로 함께 출국한 모습이 담겼다. 이병헌과 함께 행사에 참석한 이민정은 특히 곱게 개량한복을 입고 한국의 아름다움을 전 세계에 알려 눈길을 끌었다.
영화 '어쩔수가없다'는 영화제 메인 상영관인 살라 그란데 극장에서 월드 프리미어 상영됐다. 크레딧이 올라가자 관객들은 9분간 기립 박수를 보냈고, 박찬욱 감독과 이병헌을 비롯한 배우들은 손을 맞잡고 인사하며 화답했다. 이민정 역시 환한 얼굴로 박수를 톡톡히 남편 내조를 하는 모습으로 눈길을 끌었다.
