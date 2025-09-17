네쌍둥이 출산, 의료진 20명 투입됐지만..4명 다 울음 없이 중환자실行…

|
|
[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 의료진만 20여명이 넘게 투입된 역대급 규모의 네쌍둥이 출산 현장이 공개됐다.
16일 방송된 TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'에서는 '선택적 유산'을 권유받기까지 했던 네쌍둥이 산모의 역대급 스케일 출산 현장이 공개됐다.
어렵게 임신한 만큼 출산을 하루 앞둔 네쌍둥이 산모와 남편은 행복도 4배였다. 하지만 걱정도 만만치 않았다.
산모는 "돈 나갈 곳이 많다. 당장 병원비만 해도 4배다"라며 네쌍둥이 육아의 시작부터 어마어마한 규모를 밝혔다. 산모는 "아기들 4명을 데리고 조리원을 가면 900만원이 든다. 정부에서 '첫만남 이용권'이라고 돈을 주는데 네 쌍둥이라서 1100만원을 받는다. 정부에 이용권이나 바우처를 신청하면 지급까지 최소 2주~1달 걸린다고 한다. 근데 저희는 지원금 지급 전에 퇴원하고 조리원에 가지 않느냐. 한꺼번에 수천만원의 비용이 발생한다. 준비가 덜 되어 있어서 현실적으로 걱정이 된다"고 고민을 털어놨다.
게다가 태아보험 가입도 어려웠다. 다태아의 경우 혈전이나 고혈압, 당뇨 등을 방지하기 위해 '아스피린'을 처방받는데, 이 때문에 보험 가입이 불가했다.
박수홍은 "다태아라 보험 적용이 더 절실할 텐데…"라며 안타까워했다. '예비 쌍둥이 아빠' 손민수도 "다태아 산모는 아스피린을 꼭 먹어야 한다. 근데 아스피린이 일반의약품인데도 처방받았다고 하면 보험사에서는 가입을 거절한다. 저희도 거절당했다"며 네쌍둥이 산모의 어려움에 격하게 공감했다.
|
이어 네쌍둥이 산모는 앞서 '선택적 유산'을 권유받았다고 밝혔다. 자문을 맡은 산부인과 전문의 김지연은 "네쌍둥이 임신은 임신중독증, 산후 출혈, 조산 위험 등 합병증이 많고 예측이 어렵다. 네 명을 다 지키려다가 네 명을 다 잃을 수도 있다. 그래서 산모의 건강을 지키고 임신을 유지하기 위해 태아 중 일부를 인공적으로 유산시키는 걸 '선택적 유산'이라고 한다"라고 설명했다.
네쌍둥이 산모의 남편은 아내의 자궁 파열 위험과 네 아이 모두 전부 잘못될 확률을 걱정하며 아내를 설득했다. 하지만 산모는 "제 안에 심장이 5개인 거지 않느냐. 그게 너무 신기하고 믿기지 않아 울컥했다. 네 아이의 태동을 다 느꼈고, 네쌍둥이를 어떻게든 다 지키자고 결심했다"라며 남다른 모성애를 드러냈다.
결국 네쌍둥이 모두 출산하기로 했지만, 셋째의 목 투명대가 두꺼워 다운증후군이나 염색체 이상 가능성이 있었다. 게다가 1kg 내외로 태어나는 네 아이 모두 자가호흡이 가능할지 예측불가여서 걱정이 계속되는 상황이었다.
|
산모에게 전신 마취를 하고 분만 수술이 진행됐다. 그런데 가장 먼저 나온 첫째 태이가 울지 않았다. 호흡에 문제가 있다는 신호였다. 결국 기관내삽관을 해서 인공호흡을 시켜주었다. 이후 신생아 중환자실로 빠르게 이동했다.
둘째 채이 역시 세상으로 나왔지만 울지 않았다. 둘째도 바로 기관내삽관을 진행한 후 신생아 중환자실로 향했다. 이어 가장 걱정했던 셋째 레이가 나왔고, 셋째 역시 울지 않아 신생아 중환자실로 향했다. 마지막 넷째도 태어났지만 이번에도 울음 소리를 들을 수는 없었다. 이로써 네 아이 모두가 신생아 중환자실로 가게 됐다.
네 아기들 모두 호흡이 불안정한 상태였다. 의사는 "아이들 모두 인공호흡기를 부착하고 있다. 향후 경과를 지켜봐야한다. 미숙아 합병증을 잘 살펴봐야한다"고 설명했다.
현재 네쌍둥이 모두 중환자실에서 건강을 찾고 있는 것으로 전해졌다.
jyn2011@sportschosun.com