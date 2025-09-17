이국주, 반려견 파양 논란에 "한국서 잘 지내고 있어"

|
|
|
|
|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 개그우먼 이국주가 반려견 '바비'에 대한 파양 의혹을 직접 해명했다.
지난 15일 이국주 유튜브 채널에는 '소소하게 삼겹살이랑 더핫열라면 먹방에 테무깡. 일본 자취방에 들고 갈 아이템 30만원어치 쇼핑! 같이 뜯어봐요'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이국주는 "비가 와서 산책을 못 나가 예민한 상태다. 어디 갈 줄 알았는데 안 가고 1층으로 들어오니까 당황했다"며 최근 상황을 설명했다.
이어 그는 "'바비는 어딨냐', '어머니가 돌보는 거냐', 심지어는 '일본 가느라 버린 것 아니냐'는 댓글까지 본다"며 "그런 글을 일일이 담을 수 없지만 나도 부모와 형제가 있다. 바비는 한국에서 잘 지내고 있다"고 강조했다.
또한 "나는 생각보다 모성애가 강하고 책임감도 크다. 바비가 건강하게 지내고 있으니 걱정하지 말라"며 파양 의혹을 일축했다.
한편, 이국주는 최근 일본 도쿄에서 9평 원룸을 구해 자취 생활을 시작하며 새로운 근황을 전하고 있다.
narusi@sportschosun.com