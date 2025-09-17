스포츠조선

'공개 열애' 김지석♥이주명, '럽스타'로 하와이 데이트 인증 "참 더웠지만 값졌다"

기사입력 2025-09-17 06:01


'공개 열애' 김지석♥이주명, '럽스타'로 하와이 데이트 인증 "참 더웠…

[스포츠조선 조윤선 기자] 1년 넘게 공개 열애 중인 배우 김지석과 이주명이 '럽스타'로 애정을 과시했다.

김지석은 최근 "참 더웠지만 값졌다. 여름"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진에는 김지석의 일상 속 모습이 담겼다. 그는 이국적인 분위기가 물씬 풍기는 하와이의 한 카페에서 민소매 차림으로 탄탄한 팔 근육을 뽐내며 건강미 넘치는 매력을 발산했다.

또 다른 사진에서는 하와이의 한 식당에서 빨간 모자와 보라색 긴팔 티셔츠를 입은 편안한 차림으로 '남친룩'을 선보이며 훈훈한 비주얼을 과시했다.


'공개 열애' 김지석♥이주명, '럽스타'로 하와이 데이트 인증 "참 더웠…
이어 이주명은 16일 남자친구 김지석과 마찬가지로 "여름 안녕. 우리 언제나 여행하는 마음으로 살기"라는 여름을 떠나보내는 심정을 담은 글과 함께 여행 사진을 공유했다.

사진 속 이주명은 하와이 와이키키 해변이 보이는 호텔 테라스에서 셀카를 찍거나, 현지 식당에서 와인잔을 들고 장난스러운 표정을 하는 등 여유로운 여름 휴가 분위기를 드러냈다. 특히 이주명이 올린 식당 사진은 김지석의 사진 속 장소와 동일해 '데이트 인증샷'으로 눈길을 끌었다.

앞서 김지석과 이주명은 지난달 하와이에서 팔짱을 끼고 다정하게 데이트하는 모습이 포착돼 화제를 모은 바 있다. 이후 두 사람은 약 한 달 만에 나란히 하와이 여행 사진을 공개하며 다시 한번 핑크빛 애정을 뽐냈다.


'공개 열애' 김지석♥이주명, '럽스타'로 하와이 데이트 인증 "참 더웠…
한편 김지석과 이주명은 12살 나이 차이를 극복하고 지난해 8월 열애를 공식 인정했다. 이주명은 열애 공개 후 김지석의 소속사로 이적해 주목받기도 했다.


지난 6월 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 김지석의 아버지가 아들의 연애를 언급했다. 당시 김지석 아버지는 "(아들 결혼에 대해) 마음을 접었는데 작년에 여자 친구가 생겼다고 했다. 언제 데리고 오나 했는데 인사를 시켜줬다"고 말했다.

이어 "아들의 여자 친구를 보니 신기했고 안심이 됐다. 어떻게든 잘해주고 싶은 마음이 들었다. 빨리 결혼했으면 좋겠는데 아들은 여자 친구가 배우로 이제 막 시작했으니, 결혼한다면 앞날을 막는 것 같다고 생각하더라. 여자 친구가 생겨 안심은 됐는데 손주를 언제 보려나 싶다"고 전했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌 진짜 블러처리 됐다..♥이민정 유튜브 첫 출연서 '굴욕'

2.

풍자, 17kg 감량 후 반쪽 된 얼굴..과감한 패션까지

3.

이병헌, ♥이민정 성격 작심 폭로 "화내면 가족 다 피투성이"

4.

'이지훈♥' 아야네, 결혼 4년만에 큰 결심..."둘째 생기기 전까지 딸 독차지"

5.

권상우, ♥손태영 떠난 후 독박 육아 "너무 힘들어..쉬는 시간 없어" ('Mrs.뉴저지')

연예 많이본뉴스
1.

이병헌 진짜 블러처리 됐다..♥이민정 유튜브 첫 출연서 '굴욕'

2.

풍자, 17kg 감량 후 반쪽 된 얼굴..과감한 패션까지

3.

이병헌, ♥이민정 성격 작심 폭로 "화내면 가족 다 피투성이"

4.

'이지훈♥' 아야네, 결혼 4년만에 큰 결심..."둘째 생기기 전까지 딸 독차지"

5.

권상우, ♥손태영 떠난 후 독박 육아 "너무 힘들어..쉬는 시간 없어" ('Mrs.뉴저지')

스포츠 많이본뉴스
1.

이종범 빠진 그 자리에 2군감독이 일주일만. 이강철 감독의 승부수 "이번주에 호흡기 떼느냐 계속 붙이느냐..."[수원 현장]

2.

"SON도 문제삼지 않잖아!" 손흥민 영입 유일 역효과, 미국 기자 극대노..."웃기는 의견이다"

3.

'이럴수가' KIA 에이스 투구 불가 선언, 한화전 5강 승부처인데…'대체선발-대체선발' 쉽지 않다[광주 현장]

4.

'보면서도 믿기지가 않네' 백투백투백투백 홈런 폭발, 진기록 나왔다[창원 현장]

5.

구본혁이 좌익수라니... 첫 외야수 선발출전. 비그친 수원 경기 할까[수원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.