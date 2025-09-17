엑소 첸, 2차 콘셉트 포토 공개 "아티스트 성장과정" 담았다

스포츠조선

기사입력 2025-09-17 09:16


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엑소 첸이 '오프' 버전 콘셉트 포토를 공개했다.

소속사 INB100은 15일과 16일 공식 계정에 첸의 미니 5집 '아카디아' 두 번째 콘셉트인 오프 버전 이미지를 게재했다.

앞서 선보인 '온' 버전에서 이상향에 도달한 듯한 첸의 모습을 담았다면, 이번 '오프' 버전은 장난감을 매개로 완성한 어린 시절부터 아티스트로 성장하기까지의 시간을 은유적으로 녹여냈다.

첸은 절제된 톤과 내추럴한 무드로 계절감을 자연스럽게 표현, 한층 성숙한 분위기를 연출했다.

첸은 29일 오후 6시 '아카디아'를 발매한다. '아카디아'는 이상향을 뜻하는 말로, 첸은 특유의 호소력 짙은 탄탄한 보컬로 가을의 서정적인 분위기를 전달한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

