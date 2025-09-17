스포츠조선

게임물관리위원회, 29일 '게임 이용 실태 파악을 통한 게임이용문화 발전 방안' 토론회 개최

기사입력 2025-09-17 14:45


게임이용자에게 더 다가가기 위한 소통 토론회를 연다.

게임물관리위원회는 오는 29일 오후 2시부터 경기도 성남시 경기콘텐츠코리아랩 7층에서 '게임 이용 실태 파악을 통한 게임이용문화 발전 방안'을 주제로 토론회를 개최한다고 밝혔다.

게임위는 지난해에 이어 소통 토론회를 통해 게임이용자의 목소리를 직접 청취하고 이를 정책과 제도 개선에 반영하기 위한 노력을 계속해 오고 있으며, 이번 행사는 특히 법률, 정책, 청년, 학부모, 언론 등 다양한 분야의 인사들이 참여함으로써 건전한 게임 이용 문화를 만들기 위한 폭넓고 균형 잡힌 논의가 이루어질 것으로 기대된다.

이번 토론회에서는 게임 이용 분쟁 사례 진단을 통한 사회적 개선 방안 모색(한국소비자원 오지영 변호사), 사이버폭력 실태 분석과 건전 게임 이용 대책(한국지능정보사회진흥원 김봉섭 연구위원) 등 전문가 발제로 시작해 참석한 패널들의 토론이 이어진다. 이후 방청객 질의응답 시간도 마련돼 현장의 다양한 의견이 직접 공유될 예정이다.

게임위 서태건 위원장은 "이번 소통 토론회는 관계 기관뿐만 아니라 관련 학회 추천을 통해 대학생과 청년, 학부모 대표가 참여하는 등 다양한 분야의 인사들이 함께하는 만큼 건전한 게임 이용 문화 발전을 위한 다각적인 논의의 장이 될 것"이라며 "현장에서 제시된 의견이 제도와 정책에 촘촘하게 반영될 수 있도록 노력을 기울여 건전한 게임 문화를 확산하는데 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

