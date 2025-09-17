'36세' 전여빈, 복수 노리고 ' 72세' 문성근과 가정 이룬다..'착…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '착한 여자 부세미' 전여빈이 인생 역전을 노린다.
남들의 시선을 피해 몰래 가성호와 혼인신고를 하면서 김영란 역시 가성그룹의 상속인에 이름을 올린다. 특히 가성호 회장의 상속인 리스트 중에는 피 한 방울 섞이지 않은 의붓 자녀(子女)인 가선영(장윤주)과 가선우(이창민) 남매도 올라와 있는 만큼 피할 수 없는 대립이 예상되고 있다.
그런가 하면 가선영, 가선우 남매는 의붓아버지인 가성호가 일군 재산이 모두 돌아가신 엄마의 것이라 여기며 재산을 되찾을 날만을 꿈꾸던 상황. 제 것에 대한 강렬한 소유욕과 헤아릴 수 없는 탐욕을 가진 가선영은 연극영화과 교수답게 아버지를 걱정하는 착한 딸의 얼굴을 가장하며 가성호를 감시한다.
무엇보다 김영란에게는 가성호 회장의 유산 뿐만 아니라 그를 대신해 원수를 갚아야 한다는 미션까지 주어져 있어 더욱 험난한 여정을 예감케 하고 있다. 3개월 간 어떻게든 살아남아 복수를 완성해야 하는 김영란과 유산을 되찾는 데 혈안이 된 가선영, 가선우 남매 사이 상속 전쟁의 결과에 이목이 집중된다.
이처럼 가성그룹을 둘러싼 인물들의 속고 속이는 심리전으로 아찔한 긴장감을 선사할 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'는 오는 9월 29일 오후 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송된다. 매주 월, 화요일 오후 10시 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com