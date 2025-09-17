스포츠조선

[SCin스타] 셀린 여신 수지, 가을 맞이 청순 비주얼로 팬심 저격

기사입력 2025-09-17 16:38


[SCin스타] 셀린 여신 수지, 가을 맞이 청순 비주얼로 팬심 저격

[SCin스타] 셀린 여신 수지, 가을 맞이 청순 비주얼로 팬심 저격

[SCin스타] 셀린 여신 수지, 가을 맞이 청순 비주얼로 팬심 저격

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 수지가 근황 사진으로 눈길을 끌었다.

17일 수지는 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재하며 팬들과 소통했다. 공개된 사진 속 수지는 편안한 캐주얼룩을 완벽히 소화하며 청순하면서도 세련된 매력을 발산했다. 내추럴한 분위기 속에서도 빛나는 미모와 다양한 포즈와 표정이 시선을 사로잡았다.

사진을 접한 팬들은 "사복도 화보 같다", "여전히 눈부시다" 등 뜨거운 반응을 보였다.

한편 수지는 오는 10월 3일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'에서 배우 김우빈과 호흡을 맞출 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com







:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'잘 생겨서 난리난' 윈터 경호원, 정체 밝혀졌다 "보디가드 아닌 모델"

2.

MC몽, '낄 때 껴라' 이다인 저격 2주만 근황 “3년 만에 7곡 완성”

3.

48세 최강희, 결국 식당서 뛰쳐나갔다 "이게 맞는 건지 창피해"

4.

케이윌 교통사고에 영정사진 그린 정형돈·장성규..."두고두고 죄송" 6년만 사과

5.

'변호사' 7기 영숙, 사기 결혼 당했다 "스페인 남편, 日 아내 두고 초혼인 척 접근" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

'잘 생겨서 난리난' 윈터 경호원, 정체 밝혀졌다 "보디가드 아닌 모델"

2.

MC몽, '낄 때 껴라' 이다인 저격 2주만 근황 “3년 만에 7곡 완성”

3.

48세 최강희, 결국 식당서 뛰쳐나갔다 "이게 맞는 건지 창피해"

4.

케이윌 교통사고에 영정사진 그린 정형돈·장성규..."두고두고 죄송" 6년만 사과

5.

'변호사' 7기 영숙, 사기 결혼 당했다 "스페인 남편, 日 아내 두고 초혼인 척 접근" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

또 한 번 파격! 두산 2년 연속 야수 뽑았다…마산용마고 김주오 지명 [2026 신인드래프트]

2.

드디어 투수 나왔다…'4순위' 롯데, 동산고 신동건 지명 "1군에 보탬되겠다" [2026 신인드래프트]

3.

실시간 대구, 강풍+폭우! 라팍 대형 방수포 여렵게 전개 → 롯데-삼성전 예비일은 24일

4.

'구창모 먼저 출격한다!' 4타자 연속 홈런 충격, 상대 약점 노린 라인업 꺼냈다[창원 현장]

5.

'英 BBC 인정' 다시 손흥민 데려와라...'SON 빈자리' 채우지 못한 토트넘 'NEW 슈퍼스타', "공격 형편없고 패스 엉성"→"호흡 발전시켜야"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.