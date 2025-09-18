스포츠조선

정보석, 김혜수와 민망한 수중 키스 "국내 최초 시도한 장면" ('라스')

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '라디오스타' 정보석이 김혜수와의 수중 키스신을 회상했다.

17일 방송된 MBC '라디오스타'는 정보석, 이석훈, 옹성우, 우즈가 함께하는 '유죄 인간 모음.ZIP' 특집으로 꾸며졌다.

이날 정보석은 MBC 드라마 '여자의 남자'에서 김혜수와 촬영한 수중 키스신을 언급하며 "우리나라에서 최초로 시도한 키스신 장면이다. 당시 엄청난 화제를 모았다"고 말문을 열었다.

정보석은 "극중 김혜수 씨가 대통령 딸이고 제가 대통령 딸을 좋아하는 기자였다. 둘의 만남을 반대하는 사람들의 눈을 피해 만나느라 수영장에서 만났다. 각자 수영장 반대쪽에서 입수해 물속에서 키스를 나눴다"고 당시 키스신 장면에 대해 설명했다.


이어 정보석은 키스신 자료화면이 공개되자 무척 민망해했다. 영상에서 정보석과 김혜수는 물 속에서 부력을 이겨내고 과감하게 키스를 했고, 이를 보던 MC 김구라는 "우리 보석 씨 만나려고 부력을 이겨내잖나. 물에 뜨니까 주저앉히는 것 아니냐"고 평해 웃음을 자아냈다.

