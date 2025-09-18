[공식] 이재욱·신예은 이 조합 완성..'존버닥터'로 '열혈사제' 감독 …

|
[스포츠조선 문지연 기자] '존버닥터'가 이재욱, 신예은과 함께한다.
이재욱은 외딴 섬마을에 배치된 불운의 공중보건의사 '도지의' 역을 맡았다. 대학병원 성형외과 전문의 출신의 도지의는 섬과 바다에 대한 트라우마로 인해 가장 피하고 싶었던 편동도에서 공중보건의사로 근무하게 되면서 인생에 큰 전환점을 맞는다. 피할 수도 즐길 수도 없다면 '버티기'로 결심한 도지의의 스펙터클한 섬마을 생존기, 진짜 의사로 거듭날 성장기를 다채롭게 펼칠 이재욱은 "'존버닥터'로 시청자분들을 만날 생각을 하니 벌써부터 설렌다. 의사 역할은 처음이라 기대만큼 걱정도 앞서지만 훌륭하신 감독님, 작가님, 동료 배우분들과 함께 좋은 작품을 만들기 위해 최선을 다하겠다"라면서 "저에게도 새로운 도전이자 소중한 경험이 될 '존버닥터'에 많은 관심과 사랑 부탁드린다"라고 전했다. 매 작품 장르와 캐릭터를 넘나들며 다양한 연기 변신을 거듭해온 이재욱의 새로운 얼굴이 궁금해진다.
신예은은 비밀스러운 사연을 안고 나타난 간호사 '육하리'로 변신한다. 대학병원 간호사에서 보건지소 간호사로 온 육하리는 자신을 향한 사람들의 상상과 소문을 전혀 신경 쓰지 않는 인물. 일에 대한 열정과 환자에 대한 애정, 그리고 상냥한 오지랖을 장착한 그에게 꼭 치료해주고 싶은 사람이 생긴다. 신예은은 "하나의 공동체가 모여 사는 섬에서 펼쳐지는 이야기가 흥미로웠다. 대본 리딩에서 '정말 재미있는 드라마다!' 라고 확신을 했기 때문에 자신감을 가지고 잘 만들어 나가고 싶다"라며, "꼭 함께하고 싶었던 감독님과 작가님을 만나게 되어 더욱 기대되고, 함께 해주시는 모든 배우와 스태프 여러분과의 앞으로의 여정이 무척 설렌다"라고 밝혔다.
