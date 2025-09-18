스포츠조선

[SC-BIFF] "피가 물보다 진하다고? NO"…'동갑 절친' 한소희·전종서, '프로젝트 Y'로 선보일 워맨스 누아르(종합)

기사입력 2025-09-18 12:55


[부산=스포츠조선 안소윤 기자] '동갑내기 절친' 한소희와 전종서가 영화 '프로젝트 Y'를 통해 여성 투 톱 워맨스를 선보인다.

영화 '프로젝트 Y' 오픈토크가 18일 부산 해운대구 우동 영화의전당 BIFF 야외무대에서 진행됐다. 현장에는 배우 한소희, 전종서, 김성철, 정영주, 이재균, 유아와 이환 감독이 참석했다.

'프로젝트 Y'는 제30회 부산국제영화제 한국영화의 오늘-스페셜 프리미어 섹션에 공식 초청됐다. 가진 것이라고는 서로뿐이었던 미선과 도경이 밑바닥 현실에서 벗어나기 위해 숨겨진 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품으로, '박화영', '어른들은 몰라요' 등을 연출한 이환 감독이 메가폰을 잡았다.

'프로젝트 Y'는 제50회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션에 공식 초청돼 전 세계 관객들과 만났다. 미선 역을 맡은 한소희는 "현장에서 저희도 웃으면서 촬영했던 신이 많았다"며 "특히 이재균이 등장하는 신에서 다 같이 즐겁게 촬영했던 기억이 난다. 그런 장면들을 관객 분들이 보시고 함께 웃어주셔서 뿌듯하다"고 전했다. 도경을 연기한 전종서도 "토론토국제영화제에서 상영했을 때 처음 영화를 제대로 본 거였다. 다행히 관객 분들의 반응이 좋았고, 포인트 포인트마다 웃어주셔서 좋은 분위기에서 상영을 잘 마쳤다"고 만족감을 드러냈다.


'프로젝트 Y'는 캐스팅 단계부터 94년생 동갑내기인 한소희와 전종서의 합류 소식으로 화제를 모았다. 이환 감독은 두 사람을 주인공으로 캐스팅한 이유에 대해 "시나리오를 쓰면서 미선과 도경 캐릭터를 잘 표현할 수 있는 배우들을 고민하다가 한소희와 전종서를 떠올리게 됐다"며 "앞서 토론토국제영화제에서도 언급했는데, 두 배우는 대중에게 아이콘으로서 유명하지 않나. 그런 배우들이 밑바닥 현실 정서를 괴물적으로 잘 표현했을 때 이질적인 충돌 지점을 잘 포착하고 싶었다"고 전했다.

전종서는 "작년에 시나리오를 받았는데 동갑내기 여성 투톱물 작품을 만나는 게 쉽지 않은 일이라고 생각했다. 그런 작품이 있다는 거에 깜짝 놀랐고, 대본도 재밌었다. 보자마자 바로 해야겠다는 마음을 먹었다. 대본에 쓰여 있던 캐릭터도 재밌었지만, 이걸 한소희와 함께 한다면 대본에 쓰여 있는 그 이상으로 좋은 케미를 선보일 수 있을 것 같았다"고 말했다.

한소희는 "도경이와 미선이의 관계는 '피는 물보다 진하다'는 말을 깨부술 수 있는 관계가 아닐까 싶다. 도경이도 그렇고 미선이도 본인들이 꿈 꾸는 삶에 대한 목표가 확실히 같으니까, 그런 부분에서 상호보완이 되는 관계가 형성되지 않을까 싶다"고 설명했다.


연기파 배우들도 눈부신 열연을 선보일 예정이다. 김성철은 토사장 역을 맡아 미선과 도경과 대립하는 강렬한 빌런으로 등장한다. 삭발 투혼을 불사르며 과감한 연기 변신을 선보인 정영주는 황소 캐릭터로 변신한다. 이재균은 미선과 도경의 범죄 계획을 방해하는 석구를 연기해 극에 활력을 불어넣는다.


오마이걸 유아는 영화 '프로젝트 Y'를 통해 스크린에 데뷔, 극 중에서 하경 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 그는 "기존에 갖고 있던 외모와는 굉장히 반대되는 에티튜드의 캐릭터다. 예민하면서도 날 선 눈빛을 표현하기 위해 신경을 많이 썼다"고 밝혔다.

이어 명대사를 꼽아달라는 질문에 "영화 촬영할 때는 아이돌 생활을 하면서 쉽게 뱉지 못했던 말들을 많이 하게 됐다. 아무리 다른 대사를 해보려고 해도, 그런(욕설) 대사밖에 기억이 안 난다. 지금은 할 수가 없다"며 "이런 장르의 연기를 처음 하다 보니 감독님한테 '이거 맞을까요?' 하면서 많이 되물었다. 감독님이 '맞다'고 해주셔서 감독님만 믿고 디렉션을 잘 따랐다"고 답했다.

마지막으로 이 감독은 "이 영화는 추적추적한 누아르가 아니라 펑키하고 속도감이 있는 네오리얼리즘 여성 서사다. 훌륭한 배우들이 많이 나오니, 관객 분들이 영화를 보시는 내내 자신만의 영화를 완성해서 가시면 좋겠다"고 기대를 당부했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

