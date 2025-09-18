이주승, 여배우급 '미모의 베트남인 형수' 공개.."결혼식에 공 많이 들…

|
[스포츠조선 김수현기자] MBC '나 혼자 산다'에서 이주승과 어머니, 반려견 코코, 그리고 형과 형수님까지 한자리에 모인 '주승 패밀리'의 모습이 공개된다. 새 식구가 된 '베트남인 형수님'과 '도련님' 이주승의 만남에 기대가 쏠린다.
|
한편 이주승은 형수님과 어머니를 위한 외출을 준비한다. 목적지로 향하던 중 이주승은 "형이 잘해줘요?"라며 형과 형수님의 신혼생활에 궁금증을 드러내는데, 형수님의 솔직한 대답을 듣고 이주승과 어머니는 웃음을 터뜨린다. 도대체 형수님이 어떤 대답을 했을지 관심이 쏠린다.
|
앞서 이주승은 형수에게 한국 문화를 더 알려주기 위해 민속촌을 찾기도 했다. 이주승의 어머니도 함께한 가운데 형수는 시어머니에게 팔짱을 끼는 등 오순도순한 모습으로 눈길을 끌었다.
'도련님' 이주승과 '베트남인 형수님'의 만남은 오는 19일 밤 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
한편 '나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글 라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.
shyun@sportschosun.com