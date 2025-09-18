스포츠조선

[스포츠조선 김수현기자] MBC '나 혼자 산다'에서 이주승과 어머니, 반려견 코코, 그리고 형과 형수님까지 한자리에 모인 '주승 패밀리'의 모습이 공개된다. 새 식구가 된 '베트남인 형수님'과 '도련님' 이주승의 만남에 기대가 쏠린다.

오는 19일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 '도련님'이 된 이주승의 모습이 공개된다.

작년 형과 형수님의 결혼식을 위해 직접 예식장 투어에 나섰던 이주승은 약 2주 전 형과 형수님이 결혼식을 올린 소식을 전한다. 그는 "제가 공을 많이 들인 결혼식이어서 긴장을 많이 했다"라며, 자신의 철저한 검증을 거쳐 선정된 예식장에서 펼쳐진 결혼식 비하인드도 전해 무지개 회원들의 이목을 집중시킨다.


이주승, 여배우급 '미모의 베트남인 형수' 공개.."결혼식에 공 많이 들…
공개된 사진 속에는 본가에 모인 이주승과 가족의 모습이 담겨 눈길을 모은다. 주승 패밀리의 새 식구과 된 '베트남인 형수님'은 가족들과 결혼식 후 근황을 나눈다.

한편 이주승은 형수님과 어머니를 위한 외출을 준비한다. 목적지로 향하던 중 이주승은 "형이 잘해줘요?"라며 형과 형수님의 신혼생활에 궁금증을 드러내는데, 형수님의 솔직한 대답을 듣고 이주승과 어머니는 웃음을 터뜨린다. 도대체 형수님이 어떤 대답을 했을지 관심이 쏠린다.

그런가 하면 이주승의 어머니와 형수님이 '깔맞춤 룩'을 뽐내는 모습도 포착됐다. 앞서가던 이주승은 "두 분이 뭔가 맞추셨네?"라며 다정한 두 사람의 모습을 보고 흐뭇한 미소를 짓는다. '도련
이주승, 여배우급 '미모의 베트남인 형수' 공개.."결혼식에 공 많이 들…
님' 이주승과 어머니, 그리고 새 식구가 된 형수님이 함께한 외출은 과연 어떤 모습일지 기대가 모인다.

앞서 이주승은 형수에게 한국 문화를 더 알려주기 위해 민속촌을 찾기도 했다. 이주승의 어머니도 함께한 가운데 형수는 시어머니에게 팔짱을 끼는 등 오순도순한 모습으로 눈길을 끌었다.

'도련님' 이주승과 '베트남인 형수님'의 만남은 오는 19일 밤 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.


한편 '나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글 라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.

