'돌연 시즌 아웃' KIA 네일 더는 못 본다, 왜?…"본인은 아쉬워하는…

[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 에이스 제임스 네일을 돌연 1군 엔트리에서 말소했다.
KIA의 마지막 5강 도전 구상이 완전히 어그러진 사건이었다. KIA는 네일-김태형-아담 올러로 한화와 3연전을 치르면서 가능한 승수를 쌓으려 했는데, 네일이 빠지면서 힘이 쭉 빠졌다. 우려대로 KIA는 16일 1대11 대패, 17일 2대6으로 패하면서 가을야구와 멀어졌다.
이범호 KIA 감독은 17일 광주 한화전에 앞서 네일이 몸 상태를 회복했다고 밝혔다. 21일 광주 NC 다이노스전 선발 등판할 계획을 밝혔다.
그런데 어떻게 하루 만에 시즌 아웃이 됐을까.
네일은 지난해 KIA의 통합 우승을 이끌며 올해 180만 달러(약 24억원) 재계약에 성공했다. 27경기에서 8승4패, 164⅓이닝, 152탈삼진, 평균자책점 2.25를 기록했다.
8위 KIA는 냉정히 5강이 힘들어진 상황에서 네일을 무리하게 기용할 필요가 없다고 판단했다. 네일과 내년에 동행하는 상황도 고려해야 했다.
이 감독은 "열흘 지나면 경기가 거의 없다. 본인이 아쉬워하기는 하는데, 그래도 지금 상황에서 올 시즌 잘 던져준 선수이고 무리를 안 시키는 게 맞지 않나 그렇게 판단했다. 그만 던지는 게 맞는 것 같다"고 단호하게 말했다.
