'SON IS SHINING' 미국은 흥며드는 중...겸손한 '해트트릭' 손흥민 "나 말고 다른 선수 조명해주세요"

기사입력 2025-09-18 16:45


[스포츠조선 박찬준 기자]"저 말고 다른 선수들이 조명 받았으면 한다."

'손세이셔널' 손흥민(33·LA FC) 다운 소감이었다. 손흥민이 미국 무대 첫 해트트릭을 달성했다. 손흥민은 18일(한국시각) 미국 유타주 샌디 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 레알 솔트레이크와의 2025년 미국메이저리그사커(MLS) 정규리그 원정 경기에서 해트트릭을 기록했다. MLS 첫 해트트릭이자 커리어 8번째 해트트릭이었다.

손흥민은 MLS 2경기 연속골, A매치를 포함하면 4경기 연속골이라는 놀라운 득점 행진을 이어가고 있다. 손흥민은 미국 입성 후 치른 6경기에서 5골-1도움을 기록하며, 미국 무대를 폭격하고 있다.

최전방 공격수로 선발 출전한 손흥민은 전반 3분만에 선제골을 넣었다. 티머시 틸먼이 상대 공을 가로챈 후 왼쪽 측면으로 쇄도하는 손흥민을 향해 패스했다. 손흥민은 정확한 오른발 슈팅으로 반대편 골망을 흔들었다. 앞서 새너제이 어스퀘이크전에서 1분도 되지 않아 득점포를 쏘아올렸던 손흥민은 이날도 이른 시간 득점에 성공했다.


전반 16분 MLS 입성 후 첫 멀티골을 작성했다. 라이언 홀링스헤드의 패스를 받은 손흥민은 전매특허 같은 절묘한 감아차기 오른발 중거리 슈팅을 성공시켰다. LA FC가 2-1로 앞선 후반 37분 기어코 해트트릭을 완성하며, 경기에 쐐기를 박았다. 역습에 나선 데니스 부앙가가 오른쪽을 파고 들었고, 골키퍼와 마주친 상황에서 반대편으로 쇄도하던 손흥민에게 찔러줬다. 손흥민은 슬라이딩하며 이 볼을 밀어넣었고, 이날 세번째 골을 성공시켰다. 손흥민은 앞구르기 하며 해트트릭을 자축했다.

후반 43분 부앙가의 골까지 터지며 LA FC는 4대1 대승을 거뒀다. 연승에 성공한 LA FC는 승점 47로 서부 컨퍼런스 4위에 올랐다. 포스트시즌 격으로 치러지는 MLS컵 진출을 눈 앞에 뒀다. 마지노선인 9위 새너제이(승점 35)와의 승점차는 12에 달한다.

후반 41분 팬들의 박수갈채 속 교체된 손흥민은 당연하게도 경기 공식 '플레이어 오브 더 매치'(POTM)로 선정됐다. 축구 통계 전문 매체 '풋몹'에 따르면 손흥민은 86분을 뛰며 3골, 슈팅 6회, 유효 슈팅 4회, 패스 성공률 89%, 기회 창출 1회 등을 기록했다. 양 팀 통틀어 가장 높은 평점 9.7점을 받았다.


경기 후 칭찬 세례가 이어졌다. MLS는 공식 홈페이지를 통해 '손흥민이 빛나고 있다(SON IS SHINING)'이라고 극찬했다. 손흥민은 특유의 겸손함을 잃지 않았다. 그는 MLS와의 공식 인터뷰에서 "득점하지 못해도 이 클럽에서 뛰는 것을 즐긴다. 홈에서 한 경기만 뛰었지만, 상관없다. 그래도 재밌다. 팀에 도움이 되고 싶고 매순간을 즐기고 있다"며 "나는 여전히 적응 중이지만, 지금 보다 더 잘할 수 있을 것 같다"고 했다.


경기 후 화상 인터뷰로 취채진과 만난 손흥민은 "제 얘기를 하기 전에 다른 선수들이 잘해준 덕분이라는 얘기를 먼저 하고 싶다"며 "저희(저와 부앙가)가 잘해서 해트트릭했다고 생각하지 않는다. 팀의 다른 선수들이 조명을 받기를 바란다. 특히 수비 진영 선수들이 상대 팀의 크로스와 슈팅을 막는 역할을 잘 해줬기 때문에 칭찬받아야 한다고 생각한다"고 했다.

'흥부 듀오' 부앙가에 대해선 "부앙가는 배울 게 많은 선수다. 제가 팀에 합류한지 얼마 안 됐는데 제게 많이 맞춰주는 덕분에 시너지를 내는 것 같다"고 돌아봤다. 부앙가도 "쏘니와 함께 뛸 때면 카를로스 벨라와 함께 호흡을 맞출 때와 비슷하다고 느낀다. 둘 다 파트너로 완벽한 선수"라며 "저번에는 내가 해트트릭을 했고, 이번에는 쏘니가 해트트릭했는데, 그가 팀에 온 덕분에 공격할 수 있는 공간과 기회가 훨씬 많이 생기고 있다고 생각한다"고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

