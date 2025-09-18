김은숙 작가도 자신감↑..'다 이루어질지니' 김우빈vs수지 목숨 건 내기…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '다 이루어질지니' 김우빈과 수지가 목숨을 건 내기로 엮인다.
그러나 소원 따위는 거들떠보지도 않던 가영이 지니에게 목숨을 건 '5판 3승 내기'를 제안하면서 둘 사이엔 변화가 찾아온다. 가영은 '인간은 결국 어떤 방식으로든 다 타락한다'라는 지니의 명제에 태클을 걸고, 지니가 이를 증명해 내면 자신의 소원을 다 빌고 심지어 그의 손에 죽어주겠다는 폭탄 발언을 던진다.
이후 예기치 못했던 관계로 나아가기 시작하는 지니와 가영. 욕을 퍼붓거나 높은 곳에서 밀치는 등 거칠게 서로를 대하던 둘이 뜨겁게 입을 맞추는가 하면, 시공간을 넘나들며 왈츠를 추는 아름다운 모습으로 설렘을 자아낸다. 하지만 가영의 소원이 의롭길 바라는 '죽음의 천사' 수현(노상현 분)이 약 천 년 만에 지니와 마주하게 되면서 묘한 긴장감이 감돈다. 감정 없는 가영이 눈물을 쏟아내고, 사탄 지니가 분노하는 모습까지 포착되며 호기심을 자극하는 한편, 소원과 인간의 본성을 두고 시작된 이들의 내기가 어떤 이야기로 나아갈지 기대를 자극한다. 무엇보다 램프를 손에 넣은 또 다른 사람들의 모습이 그려져 이들의 소원이 지니, 가영과는 어떤 연관이 있을지 궁금증을 끌어올린다.
매혹적인 판타지 로맨틱 코미디 '다 이루어질지니'는 오는 10월 3일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.
