'55세' 김혜수, 송혜교와 생일 파티..로맨틱한 선물까지 '애정 듬뿍♥…

기사입력 2025-09-18 14:07


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김혜수가 송혜교와 함께한 생일 파티 현장을 공개했다.

김혜수는 18일 하트 이모티콘과 함께 송혜교와 찍은 사진을 올렸다.

사진 속 김혜수는 'Happy Birthday'라고 적힌 접시를 들고 밝은 미소를 짓고 있으며, 맞은편에 앉은 송혜교는 휴대전화를 들고 그의 모습을 촬영하며 즐거운 분위기를 자아냈다. 두 사람은 옅은 화장에 모자를 쓴 편안한 차림에도 감출 수 없는 빼어난 미모를 뽐내 감탄을 불러일으켰다.


또한 김혜수는 송혜교에게 선물 받은 로맨틱한 핑크색 장미 꽃다발 사진도 올리며 돈독한 우정을 자랑했다. 이에 송혜교는 김혜수가 올린 사진들을 공유하며 하트 이모티콘을 덧붙여 애정을 과시했다.

지난 5일 55번째 생일을 맞은 김혜수는 송윤아, 이태란, 유선, 한지민, 한효주, 박준면, 윤소이 등과 절친들과 함께한 생일 파티 현장 사진을 공개해 화제가 된 바 있다.

한편 김혜수는 내년 방송 예정인 tvN 드라마 '두 번째 시그널'로 시청자들과 만날 예정이다.

