송일국 "판사 ♥아내와 2년째 각집살이...내가 삼둥이 육아 전담 케어" ('각집부부')

기사입력 2025-09-18 21:31


[스포츠조선 정안지 기자] 배우 송일국이 폭풍 성장한 삼둥이의 근황을 전했다.

18일 방송된 tvN STORY '각집부부'에서는 아내 루미코의 급습에 당황하는 김정민의 모습이 그려졌다.

이날 커피 한 잔의 여유를 즐기던 김정민은 아내 루미코의 급습에 당황했다. 김정민은 볼 일이 있어 한국에 들어온 루미코에 병원부터 들리라고 예약을 해줬지만, 루미코가 병원에 가기 전 집에 먼저 왔던 것.

김정민은 "지금 오면 안 되는 거 아니냐. 오후 늦게 와야 하는 거 아니냐"며 당황, 그때 루미코는 식탁 위 재활용 가득한 쓰레기에 경악했다. 또한 루미코는 상온에서 3개월 동안 방치돼 묵은지를 넘어 '썩은지'가 된 김치까지 발견하고 충격에 빠졌다. 이에 김정민은 "치우는 걸 까먹었다"고 했다.


잠시 후 루미코의 불시 청소 검문으로 초비상사태에 돌입한 김정민 앞에 구원투수 송일국이 등판했다. '맘마미아'에 동반 출연하는 송일국은 김정민과 마찬가지로 따로 살이 2년차로 공감대를 쌓아온 바. 그러나 다른 점이 있다면 송일국은 육아는 물론이고 살림 고수라는 것. 이에 김정민이 집 청소를 위해 SOS를 요청했다.

업자를 방불케 하는 공구함을 들고 온 송일국은 지난 2년간 각집 생활로 쌓은 필살 노하우로 전동 블라인드를 교체하며 '송가이버'의 진면모를 발휘했다.

김정민은 "집에 있는 건 다 고치냐. 아들들이 아빠 하는 거 보고 자연스럽게 배우겠다"고 하자, 송일국은 "그럴까요?"라고 해 웃음을 안겼다. 이어 김정민은 "집에 있으면 애들이 분리수거 도와주냐"고 물었고, 송일국은 "아이들이 분리수거 담당한다"고 해 눈길을 끌었다.


송일국은 "떨어져 살면 외롭지 않냐. 나는 선배님과 입장이 완전 반대다. 외로울 틈이 없다"고 했고, 김정민은 "그냥 문득 문득 아이들 땀 냄새가 그립긴 하다"고 해 웃음을 안겼다.


이후 폐기할 블라인드를 정리하고 바닥 물걸레질을 하던 송일국은 "육아할 때 보다 더 힘든 것 같다"고 털어놨다. 그러나 청소는 이제 시작이었다. 소파 밑에는 먼지가 가득 했고, 가스레인지에는 기름때가 폭발 했던 것. 송일국은 땀을 흘리면서도 직접 가져온 청소 용품들로 청소를 시작, 이후 송일국의 손에서 새롭게 태어난 김정민의 집은 감탄을 자아냈다.

