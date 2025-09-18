[SC-BIFF] '프로텍터' 밀라 요보비치, 8년만 내한 "개막식 참석…

|
[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 할리우드 배우 밀라 요보비치가 8년 만에 내한한 소감을 전했다.
밀라 요보비치는 영화 '레지던트 이블: 파멸의 날' 이후 8년 만에 내한했다. 그는 "지난번 한국에 왔을 땐 '레지던트 이블'을 홍보하러 왔던 걸로 기억한다. 영화를 하면서 겪었던 최고의 경험이었다. 남편과 함께 푹 쉬면서 며칠간 서울을 돌아다녔고, 구석에 있어서 찾기 힘든 파이 집을 들어갔는데 제가 누군지 알아보시고 끊임없이 파이를 내주셨다. 다시 그 파이를 먹고 싶다"고 말했다
밀라 요보비치는 전날 열린 개막식에 참석해 관객들의 뜨거운 환대를 받기도 했다. 그는 "어제 부산에 와서 개막식에 참석해 너무나 영광스러운 마음이었다. 정말 훌륭한 배우 분들을 많이 만났다. 또 여기서 상영된 '프로텍터'의 버전은 전 세계에서 처음이다. 아직도 편집본을 수정 중이다. '프로텍터'는 그만큼 애정이 가는 작품이고, 저도 감독님도 많은 노력을 기울인 영화"라며 "부산국제영화제에 와서 꿈을 이룬 것 같다"라고 말했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com