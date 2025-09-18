"♥현빈이 찍어줬나"…손예진, 포즈만 취해도'여기가 베니스야, 해운대야'

스포츠조선

[스포츠조선 고재완 기자] "여기가 베니스야, 해운대야."

배우 손예진이 18일 자신의 개인 계정에 부산 해운대 해변을 배경으로 촬영한 사진을 공개했다.

사진 속 손예진은 몸매가 드러나는 타이트한 블랙 드레스를 입고 해운대 바다를 바라보고 있는 모습. 우아하면서도 기품있는 포즈가 시선을 강탈한다.

한편 손예진은 지난 17일 개막한 제30회 부산국제영화제에 개막작 '어쩔 수가 없다'로 참석했다. 박찬욱 감독의 신작 '어쩔 수가 없다'는 오는 24일 개봉한다.
