변우석·안효섭·엄태구·추영우·문채원·이세영·최수영…★들의 잔치 더 빛낼 …

|
[스포츠조선 고재완 기자] K드라마, K무비 등 국내를 넘어 글로벌 무대에서 사랑받고 있는 대세 배우들이 K팝 별들의 축제를 예고한 2025 KGMA에 시상자로 총출동한다.
안효섭은 올해 전세계를 강타한 넷플릭스 최고 화제작 '케이팝 데몬 헌터스'에서 사자보이즈 진우 목소리를 연기해 한국을 넘어 세계적인 주목을 받았다. 올여름 스크린 데뷔작인 '전지적 독자 시점'에서 안정적인 연기를 선보여 주목받은 안효섭은, 올해 K콘텐츠와 K팝의 시너지를 글로벌에 알린 주역으로서 K팝 축제인 KGMA를 찾은 많은 국내외 관객들과 만날 예정이다.
변우석은 지난해 tvN '선재 업고 튀어' 신드롬에 힘입어 업계 대세로 떠오른 배우로 변함없는 톱 주가를 달리고 있다. 변우석은 2024 KGMA에서 엔플라잉 유회승이 '선재 업고 튀어' OST '그랬나봐'로 베스트 OST상을 받아, KGMA와 인연을 맺었다. 변우석은 내년 방영 예정인 MBC '21세기 대군 부인' 촬영에 한창인 가운데 2025 KGMA로 모처럼 팬들 앞에 나선다.
그룹 위아이 멤버인 김요한은 최근 종영한 SBS '트라이:우리는 기적이 된다'에서 인상적인 연기를 펼쳐 올해 KGMA는 가수가 아닌 배우로서 시상대에 오른다. 올해 KGMA에는 최수영과 김요한뿐 아니라, K팝과 K콘텐츠 두 길을 차례로 걸어가고 있는 아티스트들이 두루 시상자로 참여해 의미를 더한다.
오디션 서바이벌 프로그램을 통해 그룹 워너원으로 활동한 옹성우는 현재 연극 '셰익스피어 인 러브' 투어 공연 중인 가운데 KGMA에 시상자로 참여한다. 올해는 유달리 오디션 서바이벌 프로그램을 통해 데뷔한 신인 그룹들이 많은 만큼, 옹성우의 참여는 KGMA에 히스토리를 더할 전망이다.
이밖에 '옥씨부인전'으로 배우로서 입지를 다진 모모랜드 출신 연우, 애프터스쿨 출신 이주연 그리고 연극 '화이트래빗 레드래빗'으로 가능성을 입증한 아이오아이 출신 김도연도 모처럼 가요 시상식에서 팬들을 만난다. 배우 데뷔 전 레드벨벳 경호원 이력을 가진 신승호도 시상자로서 무대에 오른다. 올해 KGMA에는 레드벨벳 아이린이 MC로 참여하는 만큼 신승호와의 만남도 관심을 불러모은다.?
K콘텐츠로 K의 위상을 글로벌하게 알린 톱배우들과 라이징 스타들도 KGMA를 통해 글로벌 팬들과 만난다.
JTBC '옥씨부인전', 넷플릭스 '중증외상센터', '광장', tvN '견우와 선녀' 등 다수의 작품에서 차세대 대표 주자로 떠오른 추영우는 대세 행보로 바쁜 와중에 K팝 팬이자 시상자로 KGMA에 함께 한다.
강렬한 카리스마와 매력적인 저음으로 두터운 팬층을 갖고 있는 엄태구는 최근 디즈니플러스 '북극성'에 특별출연만으로도 글로벌 시청자를 사로잡았다. 그는 최근 웹 예능 '단순노동 : 워크맨 외전'에서 K팝 아티스트들과 엉뚱한 인연을 맺고 있어 이번 KGMA 출연 또한 기대를 모은다.
강태오는 군백기를 거쳐 올해 초 tvN '감자연구소'로 성공적인 복귀 신고식을 치렀다. 오는 10월 MBC 새 드라마 '이강에는 달이 흐른다'로 시청자를 만나는 그는 원조 '배우돌' 그룹 서프라이즈의 추억을 안고 KGMA 무대에 선다.
문채원은 공포 영화 '귀시'로 드라마 '법쩐' 이후 2년 만에 대중 앞에 섰다. 단아한 분위기로 오랜 기간 사랑받은 그는 최근작들에서 한층 넓어진 캐릭터 소화력을 보여주며 스펙트럼을 넓히고 있어 팬들의 뜨거운 호응이 예상된다.
공승연은 채널A '여행을 대신 해드립니다', 넷플릭스 '악연', 연극 '꽃의 비밀', 영화 '데드라인' 등 다수의 작품에서 활약한 데 이어 시상자로서 KGMA 무대를 빛낸다.
넷플릭스 '폭싹 속았수다'에서 학씨부인 역을 열연한 채서안은 KGMA를 통해 시상식 나들이에 나서며, 최근 소속사를 옮긴 권율, 이세영도 KGMA 무대로 모처럼 팬들 앞에 선다. SBS '우리 영화' 이후 KBS2 '결혼의 완성'을 차기작으로 확정한 이설, 영화 '빅토리'와 디즈니플러스 '강매강'으로 활약한 박세완, '중증외상센터' 장미쌤으로 사랑받은 하영도 시상자로 나선다.
tvN '언젠가는 슬기로울 전공의 생활'의 정준원, SBS '나의 완벽한 비서', tvN '서초동', 티빙 '친애하는 X' 등 다수의 작품에서 활약한 김도훈, tvN '신사장 프로젝트'의 배현성 등 대세 배우들을 비롯해 디즈니플러스 '메이드 인 코리아' 공개를 앞둔 서은수와 tvN '태풍상사'로 돌아오는 김민석도 KGMA 시상자 라인업에 이름을 올렸다.
이밖에도 'SNL코리아' 하차 후 연기자로 성공적으로 안착한 윤가이를 비롯해 '트라이'로 주목받은 김단과 tvN '첫, 사랑을 위하여'에서 주연으로 활약한 최윤지 등 라이징 스타들도 시상식에 참여한다.
KGMA 조직위원회는 앞서 2025 KGMA 1차 라인업으로 보이넥스트도어, 스트레이 키즈, 아이브, 에이티즈, 키스오브라이프, 피프티피프티를 공개했으며, 루키 라인업으로 미야오, 아홉, 올데이 프로젝트, 클로즈 유어 아이즈, 키키, 킥플립, 하츠투하츠 및 SMTR25를 발표했다. 또 트롯 & 밴드 라인업으로 박서진, 이찬원, 장민호, 루시, 엑스디너리 히어로즈의 출연을 공식화했다.
KGMA 조직위원회는 곧 4차 라인업 및 스페셜 라인업도 공개할 예정이다.
올해 KGMA는 지난해에 이어 이틀 연속 MC로 나서는 배우 남지현과 함께 레드벨벳 아이린, 키스오브라이프 나띠가 각각 14일과 15일 MC를 맡는다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com