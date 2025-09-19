스포츠조선

[SC-BIFF] '굿뉴스' 홍경, 일본어 연기 얼마나 잘했으면…변성현 감독 "깜짝 놀랐다"

기사입력 2025-09-19 10:40


[SC-BIFF] '굿뉴스' 홍경, 일본어 연기 얼마나 잘했으면…변성현 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '굿뉴스'에 출연한 배우 홍경이 일본어 대사 준비 과정을 밝혔다.

홍경은 19일 부산 해운대구 우동 영화의전당 비프힐 기자회견장에서 열린 영화 '굿뉴스' 기자회견에서 "제작사 대표님과 프로듀서님께서 충분히 프리 프로덕션 기간을 주셨다"며 "(일본어 실력을) 좋게 봐주셔서 감사하다"고 했다.

넷플릭스 영화 '굿뉴스'는 제30회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 초청작이다. 영화는 1970년, 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그렸고, '불한당: 나쁜 놈들의 세상'(이하 '불한당'), '킹메이커', '길복순'의 변성현 감독이 메가폰을 잡았다.

홍경은 비밀 작전에 투입되는 공군 중위 서고명 역을 맡았다. 이에 그는 "서고명은 실존했고, 그 상황에 놓여있던 중대한 인물"이라며 "저희 영화 인트로에도 나오는데, 어떤 사건을 모티브로 하되 많은 부분을 감독님께서 재구성해 상상력으로 풀어내셨다. 저도 감독님이 대본에 써놓으신 캐릭터를 어떻게 풀어가야 할지 고민을 많이 했다"고 전했다.

특히 홍경은 작품 안에서 일본어 대사까지 선보일 예정이다. 변 감독은 홍경의 일본어 실력에 대해 "홍경이 일본어를 할 때 놀랐다. 보통 외국어 연기를 하려면 그 대사를 입에 붙도록 외워야 하는데, 홍경은 한글의 가나다라 같은 일본어의 히라가나부터 공부를 시작하더라. 상대 배우의 이야기를 듣고 싶다고 해서 깜짝 놀랐다"고 감탄을 표했다.

이를 들은 홍경은 "그리 월등하지 않다고 생각하고, 조금 낯간지럽긴 하다. 제작사 대표님과 프로듀서님께서 저에게 충분한 시간을 주셨다. 감독님 덕도 있지만, 배우로서 프리 프로덕션 기간을 오래 가질 수 있는 건 경험이 없는 저에게 중요한 요소다. 대표님과 프로듀서님의 역할이 중요했다. 되려 그 시간에 (일본어 실력이) 비례하지 못해서 낯간지러운 게 있다. 좋게 봐주셔서 감사하다"고 겸손함을 보였다.

한편 제30회 부산국제영화제는 17일부터 26일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다. '굿뉴스'는 오는 10월 17일 넷플릭스에서 공개된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김숙, '♥구본승과 10월 7일 결혼' 입 열었다...계속된 열애설에 "존경하는 분" 일축

2.

'혀 절단' 성폭력 피해자, 61년 만 무죄..박선영 울컥 "나도 20살에 당했다"(꼬꼬무)

3.

한가인♥연정훈, 불화설 입 열었다 "한 집서 밥 따로 먹는 모습에 오해"

4.

신지♥문원, 신혼집 공개 후 '여론 급반전'했다..."행복하세요" 응원 등장

5.

김재중, 안타까운 가정사 "父, 사업 부도로 1억 빚...정신적 충격에 신병와" ('편스토랑')

연예 많이본뉴스
1.

김숙, '♥구본승과 10월 7일 결혼' 입 열었다...계속된 열애설에 "존경하는 분" 일축

2.

'혀 절단' 성폭력 피해자, 61년 만 무죄..박선영 울컥 "나도 20살에 당했다"(꼬꼬무)

3.

한가인♥연정훈, 불화설 입 열었다 "한 집서 밥 따로 먹는 모습에 오해"

4.

신지♥문원, 신혼집 공개 후 '여론 급반전'했다..."행복하세요" 응원 등장

5.

김재중, 안타까운 가정사 "父, 사업 부도로 1억 빚...정신적 충격에 신병와" ('편스토랑')

스포츠 많이본뉴스
1.

'아까는 미안했어' 후라도가 김지찬 머리 쓰다듬은 이유[창원 현장]

2.

'논란의 한준수 눈물' 왜 이범호는 자꾸 분노하나, KIA 수습 안 된다…"이런 경기, 플레이 용납할 수 없다"

3.

[오피셜]커쇼 은퇴 선언! 20일 SF전 마지막 정규시즌 등판, 200승-3000K-3번의 사이영상...그리고 WS 우승까지

4.

"충격!" 日 '15→17위→19위' 또또 추락 '4개월 만에 4계단 급락…월드컵 포트2 위험' 걱정

5.

'英 BBC도 인정' 우린 아직 손흥민 못 잊었는데..."SON, 토트넘 떠난 후 너무 행복해"→"MLS 첫 해트트릭!" 대서특필

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.