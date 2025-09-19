[SC-BIFF] '굿뉴스' 홍경, 일본어 연기 얼마나 잘했으면…변성현 …

|
[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '굿뉴스'에 출연한 배우 홍경이 일본어 대사 준비 과정을 밝혔다.
홍경은 비밀 작전에 투입되는 공군 중위 서고명 역을 맡았다. 이에 그는 "서고명은 실존했고, 그 상황에 놓여있던 중대한 인물"이라며 "저희 영화 인트로에도 나오는데, 어떤 사건을 모티브로 하되 많은 부분을 감독님께서 재구성해 상상력으로 풀어내셨다. 저도 감독님이 대본에 써놓으신 캐릭터를 어떻게 풀어가야 할지 고민을 많이 했다"고 전했다.
특히 홍경은 작품 안에서 일본어 대사까지 선보일 예정이다. 변 감독은 홍경의 일본어 실력에 대해 "홍경이 일본어를 할 때 놀랐다. 보통 외국어 연기를 하려면 그 대사를 입에 붙도록 외워야 하는데, 홍경은 한글의 가나다라 같은 일본어의 히라가나부터 공부를 시작하더라. 상대 배우의 이야기를 듣고 싶다고 해서 깜짝 놀랐다"고 감탄을 표했다.
한편 제30회 부산국제영화제는 17일부터 26일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다. '굿뉴스'는 오는 10월 17일 넷플릭스에서 공개된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com