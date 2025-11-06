'보상금 9750만원' 트레이드보다 낫다, C등급 포수 '의외의 복병' …

|
[스포츠조선 김민경 기자] 트레이드보다 적은 손해를 보고 FA를 영입할 수도 있을지 모르겠다. 포수 한승택이 이번 FA 시장에서 의외의 복병이 될 전망이다.
박찬호 다음으로는 양현종, 최형우, 조상우, 이준영 등이 단속 대상으로 거론되고 있다. 양현종과 최형우는 KIA를 대표하는 상징적인 선수기에 KIA가 잡을 것이란 믿음이 깔려 있고, 조상우와 이준영은 KIA에 꼭 필요한 불펜들이다.
상대적으로 한승택은 관심 밖에 있다. 최근 KIA 안방은 베테랑 김태군과 차기 안방마님으로 키우고 있는 한준수 2인 체제가 굳건했다.
안정적인 백업 포수 원하는 팀에서 충분히 한승택을 노릴만하다. 한승택은 FA C등급으로 보상 규모가 매우 작다. 전년도 연봉의 150%만 지급하면 되는데, 한승택은 올해 연봉 6500만원을 받았다. 보상금이 9750만원에 불과하다.
한승택의 보상 규모면 타구단에서는 트레이드를 시도할 때보다 훨씬 적은 부담을 느낄 수 있다. 선수 또는 신인 지명권을 내주는 것보다 1억원에 못 미치는 보상 금액이 훨씬 부담이 적기 때문. 한승택에게는 이번 FA가 새로운 기회가 될 수 있을 듯하다.
한승택은 덕수고를 졸업하고 2013년 신인드래프트 3라운드로 한화 이글스에 입단한 유망주였다. 2014년 한화와 계약한 FA 외야수 이용규의 보상선수로 KIA로 이적했다. KBO리그 통산 성적은 628경기, 타율 0.208(1132타수 235안타), 19홈런, 118타점이다.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com