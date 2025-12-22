효연, 무례한 외모 평가 작심 비판 "보지도 않고 입만 나불...열받아" ('돌싱포맨')

기사입력 2025-12-22 09:25


[스포츠조선 정안지 기자] 효연이 '세게 생겼다'는 반응에 "열 받는다"고 털어놨다.

22일 SBS 측은 "손태진X김준현X효연X브라이언 등장. 트로트 황태자 손태진이 찐 분노한 사연은?"이라면서 '돌싱포맨' 예고편이 공개됐다.

이날 데뷔 18년 차 소녀시대 효연은 "'데뷔 후 제일 많이 듣는 말이 세게 생겼다'라더라"는 질문에 "열 받았다"고 말했다. 그는 "왜 보지도 않고 자꾸 입만 나불댈까"라면서 "가서 입 쳐버리고 싶게"라며 분노의 토크 질주로 웃음을 안겼다.


이어 효연의 소녀시대 보컬 라인 침범 선포 발언에 이상민은 "메인 보컬은 노래를 잘 해야 되죠?"라고 물었다. 그러자 효연은 "나 잘 한다"며 언짢은 표정을 지어 폭소를 자아냈다.

또한 더러움이 분노 발작 버튼이라는 브라이언은 "아침에 일어나서 '잘잤냐'고 할 때 입냄새 나지 않냐. 너무 싫다"고 말했다. 이를 듣던 탁재훈은 "같이 잔거냐"며 장난을 쳤고, 브라이언은 "형은 안 잤냐. 형이 말해놓고 얼굴은 왜 빨개지냐"고 해 웃음을 자아냈다.

