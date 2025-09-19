스포츠조선

[SC-BIFF] '윗집 사람들' 공효진 "이하늬, '둘째 임신' 초기에 촬영…고생했다고 말해주고파"

기사입력 2025-09-19 12:18


[SC-BIFF] '윗집 사람들' 공효진 "이하늬, '둘째 임신' 초기에…
공효진(왼쪽), 이하늬. 사진 출처=연합뉴스, 넷플릭스

[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 배우 공효진이 최근 두 아이의 엄마가 된 이하늬를 향한 애정을 드러냈다.

공효진은 19일 부산 해운대구 우동 영화의전당 BIFF 야외무대에서 진행된 영화 '윗집 사람들' 오픈토크에서 "하늬가 영화 촬영 당시 임신 초기였음에도 항상 해피모드로 임했다"고 했다.

'윗집 사람들'은 제30회 부산영화제 한국영화의 오늘-스페셜 프리미어 섹션에 공식 초청된 작품이다. 영화는 매일 밤 섹다른 층간소음으로 인해 윗집 부부(하정우·이하늬)와 아랫집 부부(공효진·김동욱)가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 예측불허 이야기를 그렸으며, 하정우가 '롤러코스터', '허삼관', '로비'에 이어 네 번째 연출을 맡았다. 공효진은 아랫집 아내 정아를 연기했다.

이하늬는 최근 둘째 딸을 출산해 많은 축하를 받았다. 소속사 팀호프는 "이하늬가 딸을 출산했다"며 "현재 산모와 아이 모두 건강하며, 가족들의 사랑과 돌봄 속에서 평안히 회복 중"이라고 밝혔다.

공효진은이하늬에 대해 "십여년 전에 '파스타'라는 드라마를 함께했다. 그 이후에도 개인적으로 연락을 자주하면서 인생을 나누는 동생이다. 오랜만에 같이 작업했는데, 저희가 영화를 찍는 방식이 남달랐다. 네 배우가 등장하는데 옷도 헤어도 바뀌지 않는 상태에서 오롯이 모든 신을 순서대로 촬영했다. 긴 시간동안 하루종일 대사를 해야하는 작품인데, 하늬는 지치지도 않고 끝까지 해피모드로 임하더라. 세트장이 어두컴컴해서 눈 앞이 깜깜할 정도였다. 당시 밥상을 펼쳐놓고 이야기를 하는 신을 찍는데, 하늬가 임신 초기였다. 체력적으로 힘들었을 텐데 좋은 에너지로 치얼업 해주면서 '멘털 코치' 역할을 했다"고 고마움을 드러냈다. 그러면서 "오늘 이 자리에 하늬가 있었으면 더 좋았을 것 같은데, 저희 생중계를 보고 있다면 너무 보고싶고, 고마웠고, 정말 고생이 많았다고 격려를 해주고 싶다"고 전했다.

한편 제30회 부산국제영화제는 17일부터 26일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다. '윗집 사람들'은 오는 12월 개봉한다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

