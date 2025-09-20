김병만, 오늘(20일) 재혼한다.."♥아내와 두 자녀들 이제 숨지 않겠다…

|
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김병만이 오늘(20일) 웨딩마치를 울린다.
사회에 이어 축가는 가수 KCM, 추대엽이 부른다고 알려졌다.
앞서 김병만은 지난 2011년 7세 연상의 비연예인 전처 A씨와 결혼했으며 A씨의 딸을 친양자로 입양하기도 했다. 그러나 이들은 오랜 별거 기간 끝에 2019년부터 소송을 시작, 2023년 이혼을 확정지었다.
김병만 측은 전처와의 혼인 파탄 이후 예비신부를 만났으며, 예비신부와의 사이에서 1남1녀를 뒀다고 밝힌 바 있다.
김병만은 "모든 건 저의 선택이니까, 저의 실패라고도 할 수 있다. 제 머릿속에 엉켜있는 것만 풀어졌음 좋겠다 했다. 정신적으로 굉장히 피폐해져 있는 상태였다"라며 결혼생활 실패 후 힘겨웠던 지난 날에 대해 고백했다.
그는 "제가 존재할 수 있게, 다시 시작할 수 있게 저를 다시 일으켜 세워준 게 우리 딸이랑 아들. 그리고 와이프다"라 털어놓았다.
김병만은 아들을 직접 소개하기도 했고 "가족이랑 여행을 많이 다니고 싶다. 근데 주위의 시선도 있으니까 조심스러웠다. 근데 지금은 마음 먹었으니까. 이제 숨지 않기로 마음을 바꿨으니까"라며 기쁜 마음을 전했다.
