스포츠조선

태진아 "6년째 치매 ♥옥경이 팔에 끈 묶어 잘 정도" ('백반기행')

기사입력 2025-09-21 08:49


태진아 "6년째 치매 ♥옥경이 팔에 끈 묶어 잘 정도" ('백반기행')

[스포츠조선 이우주 기자] '백반기행' 태진아가 치매를 투병 중인 아내 옥경이를 향한 애정을 드러낸다.

오늘(21일) 오후 7시 50분 방송되는 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 트로트계 대부 태진아와 충청남도 서천군으로 떠난다. 등장부터 자체 발광 패션으로 이목을 끈 태진아가 슬픔과 충격을 넘나드는 다채로운 에피소드로 입담을 뽐낸다.

아내의 이름을 딴 '옥경이'로 일약 스타덤에 올랐던 태진아는 아내에 대한 깊은 순애보를 드러낸다. 그의 영원한 동반자인 아내 옥경이가 6년째 치매로 투병 중인 근황을 밝힌다. 그는 "아내가 다칠까 봐 서로의 팔에 끈을 묶어 잘 정도"라며 안타까움을 자아낸다. 연예계 대표 애처가로 유명한 태진아의 가슴 아픈 사연이 뭉클함을 유발한다.

그런가 하면, MSG 끝판왕 입맛 태진아가 가장 잘하는 요리로 우유콜라라면을 손수 만들어 보여 화제를 모은다. 전국 팔도를 다니며 안 먹어본 음식이 없는 식객조차 생소한 조합이다. 태진아가 이색적인 레시피 탄생 비화를 꺼낼 뿐 아니라 요리 도중 우유가 넘치는 퍼포먼스(?)로 웃음을 안긴다. 특히 카르보나라 같은 비주얼에 호불호 강한 태진아 표 우유콜라라면의 맛에 시선이 집중된다,

한편, 태진아는 서천특화시장에서 즉석 공연을 펼치며 상인들과의 티키타카를 선보인다. 시장 인심 서비스에 그는 특별 손님으로 가수 최영철과 이부영을 초대해 트로트 메들리를 선사한다. 더불어 후배들 앞에서 태진아가 행사 에피소드를 푼다. 공연을 위해서라면 미국, 호주, 캐나다 등 안 가본 곳이 없는 그가 "북한까지 갔는데 당시 '옥경이' 노래를 금지당했다"며 호기심을 자극한다. 녹록지 않은(?) 태진아의 북한 방문기가 공개된다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 남다른 아이 사랑…부산行 기차서 '꿀미소 폭발'

2.

제이쓴, 홍현희♥ 무시한 안정환에 정색 "우리 현희한테 왜 그래요" ('가보자고')

3.

김혜선, 안타까운 수술 소식 전했다 "♥독일인 남편, 절대 안 된다고 뜯어말려"

4.

'파격노출' 김유정, 김도훈과 열애설 즉각 부인 "베트남 여행은 단체MT"[종합]

5.

윤은혜, 베복 왕따설 불거진 진짜 이유 "가수 이미지 지우려 노력, 창피했다"

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 남다른 아이 사랑…부산行 기차서 '꿀미소 폭발'

2.

제이쓴, 홍현희♥ 무시한 안정환에 정색 "우리 현희한테 왜 그래요" ('가보자고')

3.

김혜선, 안타까운 수술 소식 전했다 "♥독일인 남편, 절대 안 된다고 뜯어말려"

4.

'파격노출' 김유정, 김도훈과 열애설 즉각 부인 "베트남 여행은 단체MT"[종합]

5.

윤은혜, 베복 왕따설 불거진 진짜 이유 "가수 이미지 지우려 노력, 창피했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아니다' 월드컵 최대 변수 등장 "최악의 조건, 미리 적응해야"

2.

'역대 최다 관중 자축쇼' 화이트 10승 → 이율예 스리런 SSG, 3위는 못내준다[인천 리뷰]

3.

헤드샷 맞고도 상대 루키에게 미소→도루 성공→득점까지...'배려+투혼' 모두 보여준 황성빈[부산 현장]

4.

18시즌 원클럽맨 아무나 하나…"7년이 똑같더라" 류현진도 감탄한 'ML 전설'의 비결

5.

"아직 안 끝났습니다"…28G 만에 첫 패전, '에이스'는 최종 목표를 잊지 않았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.