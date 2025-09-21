스포츠조선

故 우혜미, “난 혼자” 자택서 숨진 채 발견..오늘(21일) 6주기

기사입력 2025-09-21 13:22


다운타운이엔엠 제공

[스포츠조선 박아람 기자] 가수 고(故) 우혜미가 세상을 떠난 지 6년이 됐다. 향년 31세.

고 우혜미는 지난 2019년 9월 21일 서울 마포구 망원동 자택에서 숨진 채 발견됐다. 마포경찰서는 "타살 혐의점은 없다"고 밝혔으며, 소속사 다운타운이엔엠 측은 "이틀 전부터 지인들과 연락이 닿지 않았다"고 당시 상황을 전했다.

고 우혜미는 지난 2012년 Mnet 오디션 프로그램 '보이스 코리아' 시즌1에 출연해 톱4까지 올랐으며, 독특한 음색과 호소력 짙은 창법으로 주목받았다. 방송 이후 가수 길의 소속사에 합류해 2015년 '미우(MIWOO)'라는 이름으로 싱글 '못난이 인형'을 발표하며 정식 데뷔했다.

고인은 학창 시절 경험을 바탕으로 자작곡의 메시지를 풀어내기도 했다. "조금만 달라도 따돌림을 받던 시절, 모두가 같아지려 했던 모습이 곡의 배경이 됐다"고 밝힌 바 있다.

음악 활동은 꾸준했다. 리쌍의 '주마등', 개리의 '바람이나 좀 쐐' 등 피처링에 참여했으며, 한영애 밴드의 코러스로 무대 경험도 쌓았다. 2019년 7월 싱글 '꽃도 썩는다'에 이어, 8월에는 첫 미니앨범 's.s.t'를 직접 작사·작곡·편곡하며 싱어송라이터로 영역을 넓혔다. 그러나 이 앨범은 결국 유작이 됐다.

사망 일주일 전인 9월 16일, 고인은 자신의 개인 계정에 미국 가수 쿠코(CUCO)의 'Hydrocodone' 일부 가사를 공유했다. 고인이 공유한 노래 가사에는 '난 내 방에 앉아 있어. 나는 완전히 혼자야. 매일 너를 그리워하고 있어. 하지만 이제 바라는 건 없어. 부서지고 부식되어 바닥에 떨어지면서 천천히 무너지고 있어. 이젠 안녕을 말해야 할 때야' 등의 내용이 담겼다.

함께 '보이스 코리아'에 출연했던 손승연은 "언니는 내가 아는 가수 중 제일 독특했고, 아티스트였고, 천생 음악인이었다"며 안타까운 마음을 전했다.

우혜미의 빈소는 서울 강동성심병원 장례식장에 마련됐으며, 발인은 2019년 9월 23일 엄수됐다. 유족 뜻에 따라 장례는 조용히 치러졌다.

tokkig@sportschosun.com

