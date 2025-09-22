윤현민, 백진희와 결별 2년만 고백 "결혼 못한 이유 있다" (미우새)

|
[스포츠조선 이유나 기자] 배우 윤현민이 아버지 재혼으로 생긴 이복동생에 애틋한 마음을 전하며 결혼 안하는 이유도 털어놨다.
윤현민은 "새벽까지 형 노래를 듣다가 술이 땡겨서 마시다가 형 목소리 직접 듣고 싶어 전화를 드린 것"이라며 애틋한 마음을 전했다.
윤현민은 "동생이 애틋하다. 저한테는 아기같은 동생이라서 수능 끝나고 용돈도 주고 그랬다. 그런데 결혼을 한다니"라며 "동생이 진짜 잘생겼다. 유승호처럼 생겼다. 아버지 돌아가셨을 때 상주를 형하고 이복동생하고 섰는데 사람들이 이복동생하고 저를 같은 형제로 보는거다. 친형은 되게 못생겼다"고 웃었다.
그러면서 윤현민은 "내가 결혼 안하는 이유는... 그냥 안하는거고 지금 너무 편해서"라고 솔직하게 말했다. 신승훈은 "나는 그런 질문하는 사람들 절교한다. 지금은 나한테 결혼 왜 안하냐고 안 물어본다. 하지만 어머니는 지금도 꿈을 꾸고 계신다. 예전에는 그냥 '여자면 돼' 했지만 요즘은 '외국여자도 괜찮다고 한다. 내가 배울게 하신다'라고 했다. 그래서 계속 2년 후에 결혼한다고 이야기한다. 벌써 그런지가 8번이나 됐다"며 16년간 결혼에 대한 진척이 없었음을 전했다.
한편 윤현민은 2023년 백진희와 7년간의 공개 열애를 종결하며 결별 사실을 알렸다.
